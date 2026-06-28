La muerte de Ernestina Pais provocó dolor en la farándula local, pero hubo quienes prefifieron recordar los buenos momentos que brindó la comunicadora a lo largo de sus tres décadas en los medios de comunicación, y así un creador de contenidos la volvió a reunir con su amigo y mecenas Jorge Guinzburg.
En el video que se puede ver en las redes del creador de contenidos Santiago Balosky, Ernestina llega al estudio de Mañanas Informales y se abraza y besa con Jorge, su gran mecenas en el canal de Constitución.
Nacida el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, Ernestina Pais tuvo más de tres décadas de trayectoria en los medios argentinos. Comenzó como movilera en La Biblia y el Calefón, el programa de Jorge Guinzburg, con quien forjó una relación profesional que marcó su carrera.
Junto a Juan Di Natale fundó en 1996 la versión local de la revista francesa Los Inrockuptibles, lo que la posicionó en la escena cultural porteña. En 2003 se sumó a Canal 7 para conducir Sabés o Sonás junto a su hermana Federica Pais, un ciclo de entretenimientos para estudiantes de quinto año que ganó el Martín Fierro 2007 y el Premio Magia ese mismo año.
Leé más:
En fotos: el conmovedor adiós a Ernestina Pais en Chacarita tras su trágico accidente
LA ENORME CARRERA DE ERNESTINA PAIS Y SU REENCUENTRO CON JORGE GUINZBURG EN UN VIDEO VIRAL
En radio también se destacó: por Salgan al Sol (Rock & Pop, los sábados por la mañana) recibió el Martín Fierro 2006 a la mejor labor en animación y conducción femenina. Entre 2005 y 2007 fue coconductora de Mañanas Informales en eltrece, nuevamente junto a Guinzburg. Tras la muerte del conductor en 2008, Pais asumió la conducción principal junto a Ronnie Arias.
En 2009 se convirtió en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC), el ciclo creado por Mario Pergolini, y fue nominada dos veces consecutivas al Martín Fierro como conductora del año.
A lo largo de los años, mantuvo una presencia constante en la pantalla. En 2010 volvió a Rock & Pop con Un Día Perfecto, junto a Osvaldo Bazán y Carlos Belloso. En 2013 condujo Desayuno Americano en América TV, donde también participó de Bailando 2016 y fue panelista de Intratables entre 2019 y 2021. Además, condujo Mañanas Públicas por La TV Pública y Honestidad Brutal por Vale 97.5. Al momento de su muerte, protagonizaba la obra El Divorcio, producida por José María Muscari.
Leé más:
La desgarradora despedida del hijo de Ernestina Pais tras su trágica muerte: “Eras mi todo”
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.