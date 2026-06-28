La muerte de Ernestina Pais provocó dolor en la farándula local, pero hubo quienes prefifieron recordar los buenos momentos que brindó la comunicadora a lo largo de sus tres décadas en los medios de comunicación, y así un creador de contenidos la volvió a reunir con su amigo y mecenas Jorge Guinzburg.

En el video que se puede ver en las redes del creador de contenidos Santiago Balosky, Ernestina llega al estudio de Mañanas Informales y se abraza y besa con Jorge, su gran mecenas en el canal de Constitución.

Foto: captura video Instagram @santiagobalosky

Nacida el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, Ernestina Pais tuvo más de tres décadas de trayectoria en los medios argentinos. Comenzó como movilera en La Biblia y el Calefón, el programa de Jorge Guinzburg, con quien forjó una relación profesional que marcó su carrera.

Junto a Juan Di Natale fundó en 1996 la versión local de la revista francesa Los Inrockuptibles, lo que la posicionó en la escena cultural porteña. En 2003 se sumó a Canal 7 para conducir Sabés o Sonás junto a su hermana Federica Pais, un ciclo de entretenimientos para estudiantes de quinto año que ganó el Martín Fierro 2007 y el Premio Magia ese mismo año.

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En radio también se destacó: por Salgan al Sol (Rock & Pop, los sábados por la mañana) recibió el Martín Fierro 2006 a la mejor labor en animación y conducción femenina. Entre 2005 y 2007 fue coconductora de Mañanas Informales en eltrece, nuevamente junto a Guinzburg. Tras la muerte del conductor en 2008, Pais asumió la conducción principal junto a Ronnie Arias.

En 2009 se convirtió en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC), el ciclo creado por Mario Pergolini, y fue nominada dos veces consecutivas al Martín Fierro como conductora del año.

Jorge Guinzburg y Ernestina Pais (Foto: Instagram @ernepais)

A lo largo de los años, mantuvo una presencia constante en la pantalla. En 2010 volvió a Rock & Pop con Un Día Perfecto, junto a Osvaldo Bazán y Carlos Belloso. En 2013 condujo Desayuno Americano en América TV, donde también participó de Bailando 2016 y fue panelista de Intratables entre 2019 y 2021. Además, condujo Mañanas Públicas por La TV Pública y Honestidad Brutal por Vale 97.5. Al momento de su muerte, protagonizaba la obra El Divorcio, producida por José María Muscari.

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