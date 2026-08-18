Wanda Nara volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez por mostrarse a cara lavada y sin maquillaje. En el video que compartió con sus seguidores, la empresaria se mostró al natural, antes de comenzar su rutina de maquillaje, y dejó ver cómo prepara su piel para conseguir un acabado fresco y uniforme.
En las imágenes, la conductora aparece sin productos en el rostro y a punto de aplicarse una base tipo BB cream, un producto de cobertura liviana que ayuda a disimular pequeñas imperfecciones sin generar un efecto demasiado cargado. De esta manera, mostró parte del paso a paso que utiliza para emparejar el tono de su piel antes de continuar con el resto del maquillaje.
El video también permitió ver una faceta más cotidiana de la empresaria, alejada de los looks producidos con los que suele mostrarse públicamente. Con su aparición a cara lavada, Wanda volvió a instalar uno de los estilos que gana cada vez más protagonismo en redes: el maquillaje natural, con una piel uniforme pero sin perder el aspecto fresco del rostro.
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LA SORPRESA DE WANDA NARA A ZAIRA NARA EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS
Wanda Nara encontró una manera muy especial de saludar a su hermana Zaira Nara por sus 38 años. A través de sus redes sociales, la empresaria publicó un álbum fotos que recorren distintos momentos compartidos y dejó en claro el profundo vínculo que mantiene con la modelo.
“Mi persona favorita”, escribió Wanda junto a la publicación, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. El recorrido visual reúne escenas dediferentes etapas de la vida de ambas, desde viajes y eventos hasta situaciones mucho más íntimas de su día a día.
El homenaje terminó con una sencilla pero contundente declaración:“Feliz cumpleaños. Te amo”, escribió la conductora en otro de los collages en los que se muestran en todas sus facetas de la vida y de su vínculo.
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