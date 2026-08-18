Wanda Nara volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez por mostrarse a cara lavada y sin maquillaje. En el video que compartió con sus seguidores, la empresaria se mostró al natural, antes de comenzar su rutina de maquillaje, y dejó ver cómo prepara su piel para conseguir un acabado fresco y uniforme.

En las imágenes, la conductora aparece sin productos en el rostro y a punto de aplicarse una base tipo BB cream, un producto de cobertura liviana que ayuda a disimular pequeñas imperfecciones sin generar un efecto demasiado cargado. De esta manera, mostró parte del paso a paso que utiliza para emparejar el tono de su piel antes de continuar con el resto del maquillaje.

Wanda Nara se mostró a cara lavada(Foto: captura de Instagram).

El video también permitió ver una faceta más cotidiana de la empresaria, alejada de los looks producidos con los que suele mostrarse públicamente. Con su aparición a cara lavada, Wanda volvió a instalar uno de los estilos que gana cada vez más protagonismo en redes: el maquillaje natural, con una piel uniforme pero sin perder el aspecto fresco del rostro.

Wanda Nara se mostró a cara lavada(Foto: captura de Instagram).

LA SORPRESA DE WANDA NARA A ZAIRA NARA EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Wanda Nara encontró una manera muy especial de saludar a su hermana Zaira Nara por sus 38 años. A través de sus redes sociales, la empresaria publicó un álbum fotos que recorren distintos momentos compartidos y dejó en claro el profundo vínculo que mantiene con la modelo.

Wanda Nara sorprendió a su hermana Zaira en el día de su cumpleaños con un collage (Foto: Instagram/@wanda_nara).

“Mi persona favorita”, escribió Wanda junto a la publicación, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. El recorrido visual reúne escenas dediferentes etapas de la vida de ambas, desde viajes y eventos hasta situaciones mucho más íntimas de su día a día.

Wanda Nara sorprendió a su hermana Zaira en el día de su cumpleaños con un collage (Foto: Instagram/@wanda_nara).

El homenaje terminó con una sencilla pero contundente declaración:“Feliz cumpleaños. Te amo”, escribió la conductora en otro de los collages en los que se muestran en todas sus facetas de la vida y de su vínculo.

Wanda Nara sorprendió a su hermana Zaira en el día de su cumpleaños con un collage (Foto: Instagram/@wanda_nara).

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