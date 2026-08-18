En medio del furor por el estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán, Carmen Barbieri rompió el silencio y habló sobre su vínculo actual con la diva, con quien mantuvo varios cruces en el pasado. E

n diálogo con el programa Puro Show, la conductora dejó en claro que hoy no existe ningún conflicto entre ellas y que, aunque no vio la ficción, celebró el reconocimiento a la trayectoria de Moria.

Consultada sobre si había visto la serie, Carmen fue tajante: “No, la verdad no la vi Moria, porque me dediqué a descansar”. Sin embargo, reconoció que el estreno generó mucha expectativa: “Por su puesto que me llama la atención, no se habla de otra cosa y está perfecto y además se lo merece Moria, es la más grande”.

Carmen Barbieri habló de la serie de Moria Casán (Foto: captura de eltrece).

Aunque no siguió la ficción, Barbieri destacó el trabajo de las actrices y el impacto que tuvo la producción: “Me contaron que está genial la serie, son todas maravillosas las actrices que están trabajando, bajo el ala de Moria todo crece maravilloso”. Sobre la posibilidad de que no la hayan mencionado en la serie, Carmen no mostró molestia y prefirió enfocarse en el presente.

“NO HAY NINGÚN PROBLEMA”: ASÍ DEFINIÓ CARMEN BARBIERI SU RELACIÓN CON MORIA CASÁN

Al ser consultada por su vínculo actual con Moria Casán, Carmen Barbieri fue contundente: “Bien, sí, ningún problema. Hemos tenido un encontronazo, sí, pero… ya no le doy importancia a las cosas que antes sí, ya estoy grande, ya no son el centro de mi vida".

Sobre la chance de volver a trabajar junto a la One, Carmen no dudó: “Me encantaría, sí, cómo no. Sí, si se da, sí, claro, bueno. Yo no tengo ningún problema”.

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