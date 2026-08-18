La ausencia de Lali Espósito en la premiere de la serie sobre la vida de Moria Casán despertó especulaciones y en el programa La Mañana con Moria aclararon cómo está el vínculo entre la conductora y la cantante y los motivos detrás de la decisión de la artista.

Según se comentó en el ciclo, Lali sí estuvo al tanto del estreno y luego de los comentarios por su ausencia, le dedicó un mensaje público a la One en sus redes sociales para felicitarla: “Aprovecho este momento del show para decir que salió la serie de la One, y mi admiración es total”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lali)

Además, en la emisión de eltrece confirmaron que Lali le envió un mensaje privado a Moria: “Lali le mandó un mensaje también, en privado, se lo ha mandado el mismo día que subió esto”, detallaron al respecto en el programa este martes.

LOS MOTIVOS DE LA AUSENCIA DE LALI EN EL ESTRENO DE LA SERIE DE MORIA CASÁN

A pesar de estar en la Argentina, Lali Espósito no asistió a la alfombra roja del estreno de la serie de Moria Casán. En La Mañana con Moria explicaron que la cantante se encuentra enfocada en los preparativos de sus shows en River Plate, previsto para septiembre, lo que implica meses de ensayo y una agenda muy ajustada.

Moria Casán en el estreno de su serie (Foto: Movilpress).

“Lali se está preparando para su show de septiembre en River Plate. Que son más o menos tres meses de ensayo”, explicó Gustavo Méndez en el programa, aclarando la ausencia por cuestiones laborales y de agenda.

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