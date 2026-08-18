Moria Casán no deja de ser el centro de atención. Mientras el país habla del reciente estreno de su esperada biopic en Netflix, la diva celebró sus 80 años y su participación estelar en la película Yo, Narciso.

Sin embargo, fue su paso por La Noche de Mirtha lo que generó un verdadero escándalo al revelar, por primera vez, una oscura y terrible historia familiar.

Ante la mirada atónita de Mirtha Legrand y los demás invitados, La One relató cómo su abuelo raptó a su abuela cuando esta era solo una niña y cómo asesinó a un hombre que la pretendía en un duelo.

El relato fue tan crudo que conmocionó visiblemente a Natalia Oreiro, compañera de mesa en el programa.

Moria Casán: “Mi abuelo raptó a mi abuela y mató a un hombre” (eltrece)

Moria Casán: “Mi abuelo raptó a mi abuela y mató a un hombre”

Todo comenzó cuando la diva repasaba sus primeros años de vida: “Fui muy mimada. Mi madre me tuvo de muy grande, arriba de los 30 años. En esa época eras una anciana, ya era vanguardia en ese momento”.

Acto seguido, Moria soltó la bomba que su propia serie de Netflix omitió: “Mi abuelo raptó a mi abuela cuando ella tenía 13 años... Parece que otra persona quería estar con ella. A los 24 años, ella ya tenía 9 hijos”.

“La historia de mi abuela es para cine”, anticipó Casán, antes de rematar el relato con el desenlace fatal.

“Cuando mi abuelo la fue a buscar, fue a pelear con ese hombre que quería estar con ella.Y mi abuelo mata al señor. Se baten a duelo”, contó Casán.

Natalia Oreiro, horrorizada con el relato de Moria Casán (captura de eltrece)

“Mirá si eso no es cine”, concluyó. Completamente horrorizada por la brutalidad del relato, Natalia Oreiro no pudo ocultar su desaprobación y dejó clara su postura con una frase contundente: “Cine de terror”.