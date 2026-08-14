Sofía Gala se refirió al estreno de la serie que narra la vida de su madre, Moria Casán, y contó cómo fue ponerse en la piel de la diva. En diálogo con el programa Puro Show, la actriz describió la experiencia como “hermosa e increíble”, aunque reconoció que la situación la superó por momentos.

Durante la entrevista, explicó que el proceso de filmación fue extenso y movilizador. “Venimos haciendo esto hace casi un año. Fue larga la espera y fue larga la experiencia. Siento que cuando más se me movió todo fue mientras lo estábamos haciendo”, relató.

Sofía Gala habla de cómo fue interpretar a su madre, Moria Casán, en su serie biográfica (Foto: captura de eltrece).

Según la actriz, ahora vive la llegada de la serie desde otro lugar: “Ya es relajarse, hace mucho tiempo que dejamos de filmarla. Pasó a otro proceso, la postproducción, la edición, y ahora nada, esperándola como una experiencia espectadora”.

LOS DESAFÍO DE INTERPRETAR A MORIA CASÁN Y EL PESO FAMILIAR

Sofía Gala admitió que interpretar a su propia madre no fue sencillo. “Por supuesto que fue difícil, incluso hice la serie con un montón de dudas y de miedos y de fuerza y de miles de cosas. Siempre es difícil interpretar un personaje como Moria y más si es tu madre, y más cuando en ese proceso cuentan tu vida”, confesó.

La actriz también reflexionó sobre lo que significa ser hija de una figura tan reconocida. “No sé si fue más complicado que ser hijo o hija de cualquier padre. Creo que todos tenemos nuestros temas con nuestros padres. A mí me tocó esta, con esta vida. Pero el que no tiene problemas con su vida y su crianza no está sano. Así que sí, obvio”, expresó.

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