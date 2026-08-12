Moria Casán fue la gran protagonista de una noche muy especial: presentó oficialmente su nueva serie, “Moria”, con una avant premiere en el Teatro Lola Membrives, donde estuvo acompañada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres actrices que la interpretan en distintas etapas de su vida.

El evento reunió a numerosas figuras del espectáculo, entre ellas Belén Francese, Marley, Romina Gaetani, Leticia Brédice, Marixa Balli, Guillermina Valdés, Vicky y Stefy Xipolitakis, Flor de la V, Marcelo Polino, Evangelina Anderson, Mike Amigorena y Franco Masini, entre muchos otros.

La presentación tuvo además un significado especial para La One, ya que ocurrió apenas unos días antes de su cumpleaños número 80, que será el próximo 16 de agosto. La ficción de Netflix se estrenará mundialmente el 14 de agosto y recorre distintos momentos de la vida y la carrera de Moria, desde sus comienzos hasta episodios que marcaron su trayectoria en el teatro, el cine y la televisión.

Moria Casán y Pato Galmarini en el estreno de su serie (Foto: Movilpress).

La propia Casán, que estuvo acompañada por su pareja, Pato Galmarini, ocupa un lugar particular dentro del relato. La avant premiere de la serie de Moria Casán estuvo marcada por el glamour y los looks de las celebridades que acompañaron a la diva en esta noche tan especial.

LAS FOTOS DEL ESTRENO DE LA SERIE DE MORIA CASÁN: LOOKS, GLAMOUR Y MUCHO MÁS

Cecilia Roth en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Griselda Siciliani en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Eduardo 'Coco' Fernández en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Sofía Gala en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Guillermina Valdés en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Evangelina Anderson en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Marley, Vicky y Estefi Xipolitakis en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Marley en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Vicky Xipolitakis en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Fernando 'Pato' Galmarini en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Victorio D'Alessandro en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Rodrigo Lussich en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Gustavo Méndez en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Martita Fort en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Federico Seeber y Roxy Vázquez en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Los integrantes de La Mañana con Moria en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Miguel Ángel Cherutti en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Cande Vetrano en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Luis Machín en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Nito Artaza en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Belén Francese en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Marixa Balli en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Naza Di Serio en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Franco Masini en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Romina Gaetani en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Leticia Brédice en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Leticia Brédice y su pareja en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Adrián Pallares en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Majo Martino en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Mercedes Ninci en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Mica Riera en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Guillermo Capuya en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Fabián Medina Flores en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Marcia Frisciotti en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Mike Amigorena en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Nancy Duré en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Pampito en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Guido Záffora en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Fernanda Callejón en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Floppy Tesouro en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Flor de la Ve en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Ailén Bechara en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Walter Leiva en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Daniel Gómez Rinaldi en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Roberto Piazza y su marido, Walter Vázquez en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

El Chato Prada y Lourdes Sánchez en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Diego Cremonesi en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Estefi Berardi en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Moria Casán en el estreno de su serie (Foto: Movilpress).

Marcelo Polino en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

María Amalia Díaz Guiñazú en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

María Eugenia Ritó en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Benito Fernández en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Marco Antonio Caponi en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Valentina Salezi en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Romina Gaetani marcó tendencia con sastrería reinventada. (Foto: Movilpress)

Fotos: Movilpress.