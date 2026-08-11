Adrián Suar y Natalia Oreiro fueron los protagonistas de una noche especial por el estreno de “Yo, Narciso” , la comedia que los reúne en la pantalla grande. Moria Casán, que forma parte del filme, Facundo Arana y otras figuras también dijeron presente en la premiere y mostraron sus looks a las cámaras de Ciudad.
La cuenta regresiva llegó a su fin y esta esperada premiere y reunió a numerosas figuras del espectáculo argentino. La alfombra roja estuvo marcada por los looks de los protagonistas y
la presencia de reconocidos famosos que se acercaron para acompañar al elenco.
Moria Casán, Natalia Oreiro y Adrián Suar en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Entre ellos
Guillermo Francella, Rocío Robles - actual pareja de Adrián Suar - Margarita - hija de Suar-, Ricardo Mollo -marido de Oreiro -, Nicolás Occhiato, Facundo Arana, Fernán Mirás, Coco Fernández, Pablo Codevila, Guido Kaczka, y más celebridades.
Adrián Suar y su hija Margarita en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Rocío Robles y Adrián Suar en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Ricardo Mollo y Natalia Oreiro en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE YO NARCISO
Nico Occhiato en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Fernán Mirás en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Gustavo Bermúdez en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Gustavo Méndez en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Barbie Simons en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Flavia Palmiero y su pareja en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Mati Vázquez en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Valentina Salezi en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Naza Di Serio en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Eduardo 'Coco' Fernández en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Brenda Gandini en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Natalia Oreiro y Facundo Arana en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Guido Kaczka y su esposa en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Adrián Pallares en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Peto Menahem en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Bárbara Lombardo en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Nancy Duré en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Jimena Cyrulnik en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Marcelo de Bellis en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Paula Varela en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
El Pollo Álvarez en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Rocío Robles y Adrián Suar en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Guillermo Francella en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Sebastián Wainraich en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Moria Casán y Adrián Suar en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Natalia Oreiro en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Natalia Oreiro en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Moria Casán en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Adrián Suar en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Fernanda Callejón en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Sofía Morandi en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Benjamín Amadeo en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Elenora Wexler en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Pablo Covedila y su esposa Noelí Calvo en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Gabriela Sari en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Rocío Robles en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Facundo Arana en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Fer Metilli y Agustín 'Soy Rada' Aristarán en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Adrián Suar, Moria Casán y Rocío Robles en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Benjamín Rojas en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).
Fotos: Movilpress.