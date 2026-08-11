Adrián Suar y Natalia Oreiro fueron los protagonistas de una noche especial por el estreno de “Yo, Narciso”, la comedia que los reúne en la pantalla grande. Moria Casán, que forma parte del filme, Facundo Arana y otras figuras también dijeron presente en la premiere y mostraron sus looks a las cámaras de Ciudad.

La cuenta regresiva llegó a su fin y esta esperada premiere y reunió a numerosas figuras del espectáculo argentino. La alfombra roja estuvo marcada por los looks de los protagonistas y la presencia de reconocidos famosos que se acercaron para acompañar al elenco.

Moria Casán, Natalia Oreiro y Adrián Suar en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Entre ellos Guillermo Francella, Rocío Robles - actual pareja de Adrián Suar- Margarita - hija de Suar-, Ricardo Mollo -marido de Oreiro -, Nicolás Occhiato, Facundo Arana, Fernán Mirás, Coco Fernández, Pablo Codevila, Guido Kaczka, y más celebridades.

Adrián Suar y su hija Margarita en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Rocío Robles y Adrián Suar en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Ricardo Mollo y Natalia Oreiro en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE YO NARCISO

Nico Occhiato en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Fernán Mirás en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Gustavo Bermúdez en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Gustavo Méndez en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Barbie Simons en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Flavia Palmiero y su pareja en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Mati Vázquez en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Valentina Salezi en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Naza Di Serio en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Eduardo 'Coco' Fernández en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Brenda Gandini en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Natalia Oreiro y Facundo Arana en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Guido Kaczka y su esposa en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Adrián Pallares en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Peto Menahem en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Bárbara Lombardo en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Nancy Duré en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Jimena Cyrulnik en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Marcelo de Bellis en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Paula Varela en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

El Pollo Álvarez en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Rocío Robles y Adrián Suar en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Guillermo Francella en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Sebastián Wainraich en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Moria Casán y Adrián Suar en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Natalia Oreiro en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Natalia Oreiro en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Moria Casán en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Adrián Suar en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Fernanda Callejón en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Sofía Morandi en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Benjamín Amadeo en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Elenora Wexler en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Pablo Covedila y su esposa Noelí Calvo en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Gabriela Sari en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Rocío Robles en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Facundo Arana en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Fer Metilli y Agustín 'Soy Rada' Aristarán en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Adrián Suar, Moria Casán y Rocío Robles en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Benjamín Rojas en el estreno de Yo Narciso (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.