Yo, Narciso, la nueva película protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro, llegará a los cines de todo el país el 13 de agosto. Además de confirmar su fecha de estreno, la producción presentó su póster oficial, anticipando una comedia de enredos que pone el foco en las relaciones, el ego y la obsesión por la imagen.

Dirigida por el propio Adrián Suar y con guión de Pablo Solarz y el actor y productor, la película marca el esperado reencuentro de Suar y Oreiro, una dupla que conquistó al público hace más de una década y que ahora comparte por primera vez la pantalla grande.

Yo, Narciso (Foto: Prensa).

Tras el éxito de 30 noches con mi ex y Mazel Tov, Suar vuelve a apostar por una comedia con un fuerte componente emocional y una mirada actual sobre los vínculos.

¿DE QUÉ TRATA ‘YO, NARCISO’?

La historia sigue a Rocío Flores (Natalia Oreiro), una profesora universitaria de Sociología que está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno. Con el objetivo de investigar de cerca el comportamiento de un narcisista, decide convertir en objeto de estudio a Máximo Rey (Adrián Suar), un exitoso y carismático cirujano plástico.

Para lograrlo, Rocío adopta una identidad falsa y se presenta como una paciente interesada en realizarse un retoque estético. Sin embargo, lo que comienza como una investigación académica pronto se transforma en una serie de encuentros donde Máximo despliega todo su encanto.

Adrián Suar y Natalia Oreiro en Yo, Narciso (Foto: Prensa).

Mientras ella intenta mantener la distancia inventando excusas cada vez más insólitas para no involucrarse sentimentalmente, el plan se complica cuando él descubre que está enamorado. A partir de ese momento, el experimento se sale de control y Rocío deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar sin convertirse en víctima de su propia estrategia.

UN ELENCO CON GRANDES FIGURAS

Además de Adrián Suar y Natalia Oreiro, el elenco está integrado por Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler y Camila Peralta, con la participación especial de Moria Casán.

Adrián Suar y Moria Casán en Yo, Narciso (Foto: Prensa).

Producida por Preludio y Pampa Films, y distribuida por Buena Vista International, Yo, Narciso fue filmada entre octubre y noviembre de 2025 y llegará a las salas como una de las apuestas más importantes de la comedia argentina en 2026.

Con una historia que combina humor, romance y situaciones disparatadas, la película busca reflexionar sobre el narcisismo contemporáneo, la necesidad de validación y los desafíos de construir vínculos genuinos en una época dominada por la imagen y las apariencias.