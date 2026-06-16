Adrián Suar y Griselda Siciliani convirtieron el cumpleaños número 14 de su hija Margarita en uno de los momentos más emotivos de sus redes sociales. El productor y la actriz publicaron, por separado, imágenes de la infancia de la adolescente junto a dedicatorias que reflejaron un amor que no conoce distancias ni diferencias.

“Esta nena hermosa cumple 14 años. Siempre vas a ser la nena de papá. TE AMO Margui“, escribió Suar en sus historias de Instagram, junto a una foto de Margarita de pequeña, con colita alta y atuendo colorido, sentada en unas escaleras.

Griselda Siciliani compartió en Instagram una imagen de la infancia de Margarita con motivo de su cumpleaños número 14 Por: Instagram | Griseldasiciliani

Por su parte, Griselda Siciliani eligió una foto de su hija en plena niñez, con un gorro tejido multicolor y una sonrisa que lo dice todo. “14 años. Hija hermosa. Te amo. Siempre a tu lado!“, escribió la actriz, en una publicación que sus seguidores celebraron de inmediato.

Griselda Siciliani compartió en Instagram una imagen de la infancia de Margarita con motivo de su cumpleaños número 14 Por: Instagram | Griseldasiciliani

La imagen bastó para disparar una avalancha de reacciones de fans y colegas del medio.

EL VIDEO QUE EMOCIONÓ A TODOS: MARGARITA, UN MICRÓFONO Y UNA CANCIÓN QUE LO DICE TODO

Siciliani no se quedó ahí. Sumó un video en el que se ve a Margarita jugando y cantando con un micrófono de juguete al compás de Flores celestes, de Niña Lobo. La letra —“Sos lo mejor que tengo / Nunca lo vayas a dudar”— funcionó como un abrazo musical que potenció aún más la emoción del momento.

La emoción de Griselda Siciliani por el cumpleaños de su hija número 14. Crédito Instagram

"Te amo Margarita, mi amor“, cerró la actriz, dejando en claro que la elección de esa canción no fue casual sino todo lo contrario: fue un mensaje de amor codificado en melodía.

Griselda Siciliani compartió tiernos videos de su hija Margarita

Entre los miles de corazones y comentarios que acumularon ambas publicaciones, se distinguieron los saludos de figuras como Lali Espósito, Nancy Dupláa, Jimena Barón, Vero Lozano y Juliana Gattas, que se sumaron a la celebración con el mismo cariño con el que los seguidores de ambos padres siguen cada capítulo familiar que eligen compartir.