Después de años construyendo una de las sociedades creativas más originales de la escena argentina, Griselda Siciliani y Carlos Casella vuelven a compartir escenario con “BOÎTE”, un espectáculo que promete convertirse en uno de los estrenos más llamativos de la cartelera porteña.

La propuesta debutará el próximo 25 de junio en La Trastienda, donde tendrá funciones de jueves a sábados, y se presenta como una experiencia escénica que cruza música, teatro, performance y humor en un formato difícil de encasillar.

Foto: pensa BOITE

Cómo será “BOÎTE”, el nuevo espectáculo de Griselda Siciliani y Carlos Casella

Inspirado en aquellas legendarias boîtes que marcaron la vida nocturna de otras épocas, el espectáculo recupera la sofisticación, el misterio y el espíritu del cabaret para trasladarlos a una propuesta contemporánea.

A lo largo de la función, los artistas recorren distintos géneros musicales, emociones y universos escénicos, donde conviven el drama, la sensualidad, la ironía y la celebración. La idea es construir una experiencia en permanente transformación, capaz de sorprender al público en cada momento.

Según adelantaron sus creadores, se trata de un espectáculo vibrante, provocador y visualmente impactante, pensado para quienes disfrutan de propuestas artísticas que desafían las etiquetas tradicionales.

Foto: pensa BOITE

El esperado reencuentro de una dupla histórica

“BOÎTE” marca un nuevo capítulo en la historia compartida de Siciliani y Casella, quienes ya habían trabajado juntos en espectáculos como “Estás que te pelas”, “Sputza” y “Pura Sangre”.

A lo largo de los años, ambos construyeron una química artística particular basada en la combinación de actuación, música, humor y una fuerte presencia escénica. Ahora vuelven a reunirse para dar forma a una propuesta que busca renovar esa conexión con el público.

Una producción con figuras destacadas detrás de escena

Además de sus dos protagonistas, el espectáculo cuenta con músicos en vivo: Tomás Carnelli, Santiago Martínez y Valentín Manzoni.

La dirección musical y producción electrónica están a cargo de Diego Vainer, mientras que la puesta suma la colaboración de Ana Frenkel. El vestuario lleva la firma del reconocido diseñador Pablo Ramírez y la escenografía fue desarrollada por Alberto Negrín.

La producción ejecutiva está encabezada por Toqui Doumecq, con asistencia de dirección y producción de Kevin Litvin.

Foto: pensa BOITE

Cuándo y dónde ver “BOÎTE”

El estreno oficial será el 25 de junio y las funciones continuarán de jueves a sábados en La Trastienda, una de las salas más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline y en la boletería del teatro.

Con una combinación de música en vivo, teatralidad, glamour, humor y espíritu de cabaret, “BOÎTE” se perfila como uno de los espectáculos más atractivos para quienes buscan una experiencia diferente en la noche porteña.