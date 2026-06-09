En medio del revuelo generado por el acuerdo de paz entre Adrián Suar y Araceli González, Leticia Siciliani rompió el silencio y se refirió sin filtros al vínculo que une a su hermana, Griselda Siciliani, con el productor y la actriz.

Durante una entrevista en Intrusos, la actriz respondió todas las preguntas relacionadas con la historia compartida entre Griselda, Suar y Araceli, y sorprendió con una confesión sobre la exmodelo.

Consultada acerca de cómo le caía Araceli González y qué opinión tenía sobre su trayectoria artística, Leticia fue contundente y destacó la admiración que sentía desde chica por la actriz. “La re consumía yo de chica, no me inspiré, pero sí la re consumía”, aseguró, dejando en claro que siempre siguió de cerca su carrera y valoró su trabajo en televisión.

Leticia Siciliani habló de Adrián Suar y Araceli González (Foto: captura de América).

La charla tomó un tono más picante cuando le hicieron una comparación directa entre Griselda Siciliani y Araceli González. Sin vueltas, Leticia dejó en claro de qué lado está.

“¿Quién es mejor actriz, Griselda Siciliani o Araceli González?”, le preguntaron. Entre risas y sin pensarlo demasiado, respondió: “Para mí Gri es la mejor en este momento, me podés preguntar por cualquier cosa y te voy a decir Gri igual”.

LA RECONCILIACIÓN DE ADRIÁN SUAR Y ARACELI GONZÁLEZ: LA REACCIÓN DE GRISELDA SICILIANI

“¿Estás sorprendida con el episodio de la reconciliación de Adrián Suar y Araceli? Quisimos hablar con tu hermana y no vino”, le preguntaron y Leticia contestó: “Estaba enferma".

“No he hablado del tema te soy sincera, pero jamás va a decir nada, es la mamá del hermano de mi sobrina, quiere muchísimo a Adri y a Toto, va a estar feliz si ellos están contentos supongo”, explicó, dejando en claro que Griselda prefiere mantenerse al margen y prioriza el bienestar de la familia.

Araceli González con sus hijos Florencia y Toto (Foto: Movilpress)

Leticia también se refirió a los momentos de tensión y a los dichos públicos de Araceli: “No me gusta cuando hablan mal, yo a Adri lo adoro y a Toto también, no somos familia directa pero medio que lo siento por mi sobrina que es fanática de su papá y su hermano”, confesó, mostrando empatía por todos los involucrados.

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