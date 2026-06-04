Araceli González salió al aire en LAM para desmentir una supuesta crisis con Fabián Mazzei y terminó haciendo una revelación sobre su vínculo actual con Griselda Siciliani, luego de años de especulaciones mediáticas.

Durante la charla, la actriz también se refirió a la reconciliación con Adrián Suar, padre de su hijo Tomás “Toto” Kirzner, y explicó cómo logró dejar atrás viejos conflictos.

“Mi intención es ir para adelante. Dar el ejemplo de que uno puede reconciliarse con la gente a pesar de todo”, expresó en el programa de Ángel de Brito.

Qué dijo Araceli González sobre Griselda Siciliani

En medio de la entrevista, Pepe Ochoa le preguntó directamente si había logrado sanar la situación vinculada a Siciliani.

Sin vueltas, Araceli respondió: “No tengo ningún problema. Al ser públicos se hacen películas. Si me la encuentro, la saludo. Yo saludo a todo el mundo”.

Además, recordó una situación que vivió con la actriz en el pasado: “Miles de veces esperaron la foto de ella y mía juntas. Una vez me acerqué y dije: ‘Démonos un beso porque esto va a ser interminable’. Yo trato de conciliar”.

Araceli González (Foto: Movilpress)

La reconciliación de Araceli González con Adrián Suar

Consultada sobre cómo logró recomponer su relación con Adrián Suar, Araceli aclaró que no se trató de un perdón, sino de un proceso personal. “No es perdonar, es trascender”, afirmó.

Y agregó: “Ya asumí el pasado, ya lo trabajé y lo puse en otro lugar. No puedo juzgar lo que pasó”.

Araceli profundizó sobre el proceso personal que la llevó a recomponer vínculos del pasado: “Mi mamá se murió enojada con mi papá. Nunca me regaló una mesa compartida con él”.

Luego, agregó: “Mi intención es ir para adelante y dar el ejemplo de que uno puede reconciliarse con la gente a pesar de todo”, afirmó.