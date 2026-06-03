Después de años de desencuentros, reproches y una relación prácticamente inexistente, Araceli González y Adrián Suar parecen haber iniciado una nueva etapa.

El lunes por la noche, la actriz asistió a la función de prensa de Sottovoce, la obra que protagoniza el productor en la calle Corrientes, en un gesto que muchos interpretaron como el comienzo de una esperada reconciliación familiar.

La presencia de Araceli no pasó inadvertida. Frente a los medios, explicó que este acercamiento tiene un significado especial para ella y que el principal motivo detrás de la decisión fue Toto Kirzner, el hijo que ambos tienen en común. Tras décadas de distancia, la actriz eligió dar el primer paso para reconstruir el vínculo.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando los cronistas le preguntaron por Rocío Robles, la actual pareja de Adrián Suar. Lejos de alimentar polémicas o generar nuevos conflictos, Araceli optó por responder con serenidad y respeto.

Araceli González (Foto: Movilpress)

“No la conozco. Ahora la voy a conocer”, expresó con una sonrisa. Luego agregó: “Es más joven, yo soy de otra camada. Pero sé que es muy linda”.

Aunque los periodistas insistieron para profundizar en el tema, la actriz mantuvo la misma postura conciliadora. “Sinceramente veo poca televisión y no la conozco. Sé que es muy linda”, reiteró, evitando cualquier comentario que pudiera interpretarse como una crítica.

La respuesta de Rocío Robles no tardó en llegar. Consultada sobre las palabras de Araceli, la periodista y modelo devolvió los elogios y celebró el clima de armonía que se generó en torno al encuentro.

“Nos conocimos y estuvo todo bien. Mientras Adrián esté feliz, yo estoy feliz. La familia es lo primero”, aseguró. Y agregó entre risas: “¿Dijo que soy linda? Ella es hermosa también. Si me tira flores, le tiro flores”.

Rocío Robles y Adrián Suar (Foto. Movilpress)

ARACELI GONZÁLEZ Y ADRIÁN SUAR: CÓMO COMENZÓ LA RECONCILIACIÓN

La historia entre Araceli González y Adrián Suar estuvo marcada por largos años de tensión. Tras su separación en 1997, el diálogo entre ambos prácticamente desapareció y el vínculo se fue deteriorando con el paso del tiempo.

El divorcio, formalizado en 2004, sumó diferencias económicas que profundizaron el conflicto. A eso se agregaron algunas declaraciones públicas que generaron malestar, especialmente cuando la actriz insinuó que Fabián Mazzei había visto afectada su carrera artística por cuestiones vinculadas a Suar.

Sin embargo, el paso de los años parece haber cambiado las prioridades. Según trascendió, antes de este reencuentro hubo una cena privada entre Araceli González, Adrián Suar y Toto Kirzner, que ayudó a tender puentes y abrió la puerta a una nueva etapa.

La visita de la actriz al teatro fue la primera señal pública de esta tregua. Ahora, con los elogios cruzados entre Araceli González y Rocío Robles, el clima parece ser completamente distinto al de otros tiempos, dejando atrás años de enfrentamientos y apostando a una convivencia más armoniosa por el bien de la familia.