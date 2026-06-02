Cuando Araceli González se bajó del auto en la Avenida Corrientes acompañada de un guardaespaldas saludó sonriente a los cholulos que la halagaban, pero entre el shock de verla en la función de prensa de Sottovoce luego de casi 20 años de conflictos con Adrián Suar, la ausencia de Fabián Mazzei había pasado a segundo plano.

“No fue por respeto. Quería que sea un momento hermoso para la familia, sobre todo por Toto”, reveló Araceli en diálogo con Daniel Ambrosino.

Luego ahondó en las razones de su pareja para bajarse del evento en mensajes de WhatsApp a Intrusos: “Quería que sea todo relajado. Fue una decisión familiar, siempre cuidándonos y caminando juntos”.

Araceli González con sus hijos Florencia y Toto (Foto: Movilpress)

Por otra parte, la mamá de Tomás Kirzner González recordó que Mazzei es parte fundamental de Zambrano, el spin off de El Encargado: “Además, Fabi tuvo la presentación de la serie que está por estrenar en Disney con el Puma Goity”.

Los gestos de Adrián Suar a Florencia Torrente y Fabián Mazzei

Como cronología del deshielo, Paula Varela explicó: “Antes del arreglo con Araceli Adrián había ido a ver a Flor al teatro. Es parte de lo que también habría aflojado a Araceli”

Por último, Adrián Suar fue enfático el martes a la madrugada cuando afirmó que “no tenía ningún problema en que venga” Fabián Mazzei al teatro El Nacional a verlo junto a Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.