La faceta de productor teatral de Adrián Suar tendrá otro hito en breve, ya que Marcelo De Bellis adelantó que integrará una de sus compañías.
“A fin de agosto vamos a estrenar una comedia producida por Adrián Suar”, reveló en MShow.
Luego desarrolló: “Es una comedia que escribió Jorgelina Aruzzi con Peto Menahem, que dirige Peto”.
“La vamos a hacer en el complejo Paseo La Plaza”, precisó.
De qué se trata y quiénes integran el elenco
Ahí resumió el concepto: “Se llama Con la Nuestra. Ya el título está diciendo todo”.
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“Va a estar Rafael Ferro, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá, Tomás Kirzner, Jorgelina Aruzzi y yo”, detalló.
“Estamos muy entusiasmados, prestos a comenzar los ensayos, es muy graciosa, yo la reí desde el vamos, me cautivó”, se ilusionó Marcelo De Bellis.