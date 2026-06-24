La faceta de productor teatral de Adrián Suar tendrá otro hito en breve, ya que Marcelo De Bellis adelantó que integrará una de sus compañías.

“A fin de agosto vamos a estrenar una comedia producida por Adrián Suar”, reveló en MShow.

Luego desarrolló: “Es una comedia que escribió Jorgelina Aruzzi con Peto Menahem, que dirige Peto”.

Marcelo De Bellis (Foto: Movilpress)

“La vamos a hacer en el complejo Paseo La Plaza”, precisó.

De qué se trata y quiénes integran el elenco

Ahí resumió el concepto: “Se llama Con la Nuestra. Ya el título está diciendo todo”.

“Va a estar Rafael Ferro, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá, Tomás Kirzner, Jorgelina Aruzzi y yo”, detalló.

“Estamos muy entusiasmados, prestos a comenzar los ensayos, es muy graciosa, yo la reí desde el vamos, me cautivó”, se ilusionó Marcelo De Bellis.