A tres semanas de confirmar la ruptura, La Joaqui fue en la Gala de la revista Para Ti con una renovada actitud que tomó por sorpresa a todos. Lejos del dolor, la referente del RKT dejó en claro que la etapa de duelo quedó en el pasado.

“Estoy increíble y hoy me levanté muy bonita. No es por presumir. Es una buena temporada para Escorpio”, lanzó escudada en el humor ante la cámara de Desayuno Americano.

Sin intenciones de dar marcha atrás, sentenció: “Es un capítulo cerrado, veamos para adelante”.

Ante la insistencia del notero sobre si aún quedaban lágrimas por su ex, la artista respondió con contundencia: “Cada uno hizo su vida”.

Video de Desayuno Americano, América TV.

La furia de Luck Ra: desmentida feroz y defensa a Tuli Acosta

En simultáneo, Luck Ra se contactó directamente con Ángel de Brito en LAM para cruzar con dureza los rumores de romance con Tuli Acosta y desmentir las versiones vertidas por Pepe Ochoa sobre un presunto operativo de seguridad en un hotel.

“Anoche vi que dijeron que Tuli vino conmigo a Bariloche. No sé de dónde lo sacaron. Tuli estaba en Córdoba el sábado y yo en Bariloche”, leyó De Brito sobre los mensajes del cordobés.

“Ella está destruida por todo lo que la está atacando la gente. Está con la familia”, agregó Luck Ra.

La furia de Luck Ra: desmentida feroz y defensa a Tuli Acosta (LAM)

Luck Ra trató de mentirosa a La Joaqui

Sin filtro, el cuartetero también le apuntó directamente a su expareja por sus dichos en el marco del show de Rosalía y minimizó el relato del distanciamiento: “Todos quieren hacer una historia dramática de lo que fue mil veces más simple y triste de lo que una sola campana dijo”.

En la misma línea, desmintió la versión sobre las supuestas vacaciones que compartieron: “Espero que no te creas lo de los siete outfits para los siete días o que fue un viaje romántico”.

Para cerrar, remató furioso por la presión mediática y el impacto del escándalo en su entorno: “Las bolas se me están hinchando... Mi vida sigue igual, pero Tuli la está pasando para el orto”.