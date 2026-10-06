Los amantes del teatro tienen una nueva oportunidad para disfrutar de los principales espectáculos de Buenos Aires con grandes descuentos. Vení al Teatro vuelve durante todos los martes de octubre con promociones de entre 60% y 90% de descuento en las entradas.

La iniciativa es organizada por AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales) junto a productores y salas asociadas, con el objetivo de acercar el teatro al público y promover el acceso a espectáculos en vivo.

Además, habrá más de 80 títulos participantes y 50 opciones por menos de $20.000.

Cómo conseguir entradas con descuento

La campaña se realizará los martes 6, 13, 20 y 27 de octubre, de 11 a 19 horas, en Tickets BsAs, ubicado en Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco.

El mecanismo es simple:

Se podrán adquirir bonos a $2.500 para los espectáculos seleccionados.

El bono será válido para las funciones de esa misma semana.

Luego deberá presentarse en la boletería del teatro correspondiente.

Según el espectáculo, se accederá a un descuento de entre el 60% y el 90% .

Cada persona podrá comprar hasta 4 bonos por semana , presentando su DNI.

Los bonos están sujetos a disponibilidad.

¿Qué obras participan de Vení al Teatro?

La propuesta reúne espectáculos de distintos géneros y algunas de las salas más importantes de la cartelera porteña.

Teatro Apolo

Berlín Berlín

Teatro Astral

Chanta

Teatro Astros

Experiencia Dalia Gutmann - No me calmo nada

La llamada

La Pilarcita

Lo que el río hace

Vuelve

Yo no duermo la siesta

Chacarerean

El amateur

Teatro Coliseo

Amores reunidos

Volar es humano, aterrizar es divino

El Nacional Sancor Seguros

Alejandra

El equilibrista

Somos las chicas de la culpa

Sottovoce

Teatro Liceo

La ratonera

Lola Membrives

Rocky

Teatro Maipo

El curioso incidente del perro a medianoche

Saraos uranistas

Teatro Metropolitan

Cuestión de género

Desde el jardín

Habitación Macbeth

Íntimo

Las cautivas

Misery

Modelo vivo muerto

Othelo - Termina mal

Multiescena

Argenmach

Camas cruzadas

Casa Duarte

La casa de Bernarda Alba

Los 39 escalones

Los siete balcones

Noche de comedia

Rumores

Sergio Gonal, el más nuevo de los viejos

Multitabaris

Chat de mamis

El secreto

Multiteatro

8 mujeres

La función que sale mal

Las cosas maravillosas

Toc Toc

Visitando al Sr. Green

Paseo La Plaza

Cecilia Ce

Con la nuestra

Dribbling

La desgracia

La profecía del albergue

La señora que me parió

Lucas Lauriente

Nanutria

Pablo Agustín - Criado por lobos

Por el placer de volver a verla

The Old Man and the Old Moon

Picadero

Amaru

El brote

El estado de la unión

El hombre inesperado

El Trinche

Ennio Morricone

Feliz día Sutottos

Impro al 2020

La última sesión de Freud

La vida extraordinaria

Las gratitudes

Le frigo

Musicalmente tuyos

No me acuerdo de las cosas

Prima Facie

Problema 1

Quien sea llega tarde

Picadilly

Alrededor, salir del encierro

Chingalepa: soplaré, soplaré

¡Morite beba!

Un cambio inesperado

Politeama

Empieza con D - Siete letras

Medida por medida

Premier

Una Navidad de mierda

Carlos Carella

Estoy en mi prime

Rigoletto

Tomás Lipán

Konex

Discos esenciales: Tester de violencia

El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

La Bomba de Tiempo

Sabor Canela + Laquetecumbió

Vení al Teatro: fechas, horarios y dónde comprar los bonos

Cuándo: martes 6, 13, 20 y 27 de octubre

Horario: de 11 a 19 horas

Dónde: Tickets BsAs, Diagonal Norte y Cerrito, Buenos Aires

Bonos: $2.500

Descuentos: del 60% al 90%

Límite: hasta 4 bonos por persona por semana, con DNI.

Para conocer las novedades y la disponibilidad de cada semana, se puede seguir la campaña en Tickets BsAs y Vení al Teatro.