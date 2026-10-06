Los amantes del teatro tienen una nueva oportunidad para disfrutar de los principales espectáculos de Buenos Aires con grandes descuentos. Vení al Teatro vuelve durante todos los martes de octubre con promociones de entre 60% y 90% de descuento en las entradas.
La iniciativa es organizada por AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales) junto a productores y salas asociadas, con el objetivo de acercar el teatro al público y promover el acceso a espectáculos en vivo.
Además, habrá más de 80 títulos participantes y 50 opciones por menos de $20.000.
Cómo conseguir entradas con descuento
La campaña se realizará los martes 6, 13, 20 y 27 de octubre, de 11 a 19 horas, en Tickets BsAs, ubicado en Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco.
El mecanismo es simple:
- Se podrán adquirir bonos a $2.500 para los espectáculos seleccionados.
- El bono será válido para las funciones de esa misma semana.
- Luego deberá presentarse en la boletería del teatro correspondiente.
- Según el espectáculo, se accederá a un descuento de entre el 60% y el 90%.
- Cada persona podrá comprar hasta 4 bonos por semana, presentando su DNI.
- Los bonos están sujetos a disponibilidad.
¿Qué obras participan de Vení al Teatro?
La propuesta reúne espectáculos de distintos géneros y algunas de las salas más importantes de la cartelera porteña.
Teatro Apolo
- Berlín Berlín
Teatro Astral
- Chanta
Teatro Astros
- Experiencia Dalia Gutmann - No me calmo nada
- La llamada
- La Pilarcita
- Lo que el río hace
- Vuelve
- Yo no duermo la siesta
Chacarerean
- El amateur
Teatro Coliseo
- Amores reunidos
- Volar es humano, aterrizar es divino
El Nacional Sancor Seguros
- Alejandra
- El equilibrista
- Somos las chicas de la culpa
- Sottovoce
Teatro Liceo
- La ratonera
Lola Membrives
- Rocky
Teatro Maipo
- El curioso incidente del perro a medianoche
- Saraos uranistas
Teatro Metropolitan
- Cuestión de género
- Desde el jardín
- Habitación Macbeth
- Íntimo
- Las cautivas
- Misery
- Modelo vivo muerto
- Othelo - Termina mal
Multiescena
- Argenmach
- Camas cruzadas
- Casa Duarte
- La casa de Bernarda Alba
- Los 39 escalones
- Los siete balcones
- Noche de comedia
- Rumores
- Sergio Gonal, el más nuevo de los viejos
Multitabaris
- Chat de mamis
- El secreto
Multiteatro
- 8 mujeres
- La función que sale mal
- Las cosas maravillosas
- Toc Toc
- Visitando al Sr. Green
Paseo La Plaza
- Cecilia Ce
- Con la nuestra
- Dribbling
- La desgracia
- La profecía del albergue
- La señora que me parió
- Lucas Lauriente
- Nanutria
- Pablo Agustín - Criado por lobos
- Por el placer de volver a verla
- The Old Man and the Old Moon
Picadero
- Amaru
- El brote
- El estado de la unión
- El hombre inesperado
- El Trinche
- Ennio Morricone
- Feliz día Sutottos
- Impro al 2020
- La última sesión de Freud
- La vida extraordinaria
- Las gratitudes
- Le frigo
- Musicalmente tuyos
- No me acuerdo de las cosas
- Prima Facie
- Problema 1
- Quien sea llega tarde
Picadilly
- Alrededor, salir del encierro
- Chingalepa: soplaré, soplaré
- ¡Morite beba!
- Un cambio inesperado
Politeama
- Empieza con D - Siete letras
- Medida por medida
Premier
- Una Navidad de mierda
Carlos Carella
- Estoy en mi prime
- Rigoletto
- Tomás Lipán
Konex
- Discos esenciales: Tester de violencia
- El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
- La Bomba de Tiempo
- Sabor Canela + Laquetecumbió
Vení al Teatro: fechas, horarios y dónde comprar los bonos
Cuándo: martes 6, 13, 20 y 27 de octubre
Horario: de 11 a 19 horas
Dónde: Tickets BsAs, Diagonal Norte y Cerrito, Buenos Aires
Bonos: $2.500
Descuentos: del 60% al 90%
Límite: hasta 4 bonos por persona por semana, con DNI.
Para conocer las novedades y la disponibilidad de cada semana, se puede seguir la campaña en Tickets BsAs y Vení al Teatro.