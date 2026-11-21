Andrés Nara debutó en stream y su familia lo acompañó (Fotos: Movilpress)

Así como Nora Colosimo debutó este año en un streaming, Andrés Nara desembarcó en Inaction TV Stream, el primer canal integral dedicado al mundo del fitness en la Argentina, y sus hijas, Wanda y Zaira, lo acompañaron en el gran estreno frente a las cámaras exclusivas de Ciudad Magazine.

Su exesposa,Nora Colosimo, también estuvo en el lugar para apoyarlo en este día tan especial y asistió acompañada por su novio, dando muestra de la buena sintonía familiar.

Andrés Nara debutó en stream y su familia lo acompañó (Fotos: Movilpress)

Andrés Nara debutó en stream y su familia lo acompañó (Fotos: Movilpress)

Nora Colosimo y su novio (Fotos: Movilpress)

Por su parte, Wanda Nara fue al evento junto a su pareja, Martín Migueles, y como suele ocurrir en cada una de sus apariciones públicas, su presencia revolucionó el lugar. Mientras se desarrollaba la transmisión, dos de los hijos de la conductora aguardaron en la camioneta.

Andrés Nara debutó en stream y su familia lo acompañó (Fotos: Movilpress)

Andrés Nara debutó en stream y su familia lo acompañó (Fotos: Movilpress)

Andrés Nara debutó en stream y su familia lo acompañó (Fotos: Movilpress)

Andrés Nara debutó en stream y su familia lo acompañó (Fotos: Movilpress)

Andrés Nara debutó en stream y su familia lo acompañó (Fotos: Movilpress)

En tanto, Zaira Nara también dijo presente para respaldar a su papá y se retiró unos minutos antes del cierre del programa porque tenía una cena pactada.

Andrés Nara debutó en stream y su familia lo acompañó (Fotos: Movilpress)

Andrés Nara debutó en stream y su familia lo acompañó (Fotos: Movilpress)

Anfitrión de la jornada, Andrés Nara recibió a su familia en este nuevo desafío laboral y se mostró muy cerca de su expareja, Alicia Barbasola, quien fue a apoyarlo tras la reciente separación de Alejandra San Martín.

Andrés Nara debutó en stream y su familia lo acompañó (Fotos: Movilpress)

Andrés Nara debutó en stream y su familia lo acompañó (Fotos: Movilpress)

De esta manera, el papá de Wanda y Zaira vivió una noche cargada de emociones: los nervios propios de un estreno y la felicidad de contar con el acompañamiento y el apoyo de todos sus seres queridos.