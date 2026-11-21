Indios sigue sumando música a uno de los grandes momentos de su presente.

Mientras “Haré lo que me Pidas”, su colaboración con Juliana Gattas, continúa posicionándose entre las canciones más escuchadas y confirma el gran impacto de este encuentro, la banda rosarina presenta “Será Mejor”, un nuevo adelanto que muestra otra faceta de su sonido.

El lanzamiento llega en la antesala de su esperado regreso a Niceto Club, este domingo 22 de noviembre, con entradas completamente agotadas.

Indios estrenó “Será mejor” antes de su show agotado en Niceto (Foto de prensa)

Después de conquistar al público con una de las colaboraciones más atractivas del año, Indios vuelve con una canción que recupera la potencia del rock argentino y la combina con el sello melódico que caracteriza a la banda. “Será Mejor” amplía el recorrido musical que el grupo viene construyendo a través de sus últimos lanzamientos y deja ver la diversidad de sonidos que conviven en su presente.

Con guitarras al frente, un sonido potente y reminiscencias del rock de los años 80, “Será Mejor” encuentra a Nicolás de Sanctis, guitarrista y compositor del grupo, al frente. La canción recupera lo mejor de la tradición del rock argentino, con una interpretación cruda y un estribillo que concentra toda su fuerza en una declaración tan simple como contundente: “si no te gustan mis canciones, si te aburrieron mis heridas, si te doy solo decepciones, será mejor que me lo digas”.

Lejos de las vueltas y las medias tintas, “Será Mejor” pone sobre la mesa las contradicciones de los vínculos, el desgaste y la necesidad de enfrentar aquello que incomoda. Una canción sobre la sinceridad, incluso cuando las respuestas no son las que uno espera, que encuentra en la potencia de sus guitarras y en la fuerza de su estribillo una combinación directa y efectiva.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip filmado durante la reciente gira de la banda por España. Rodado en octubre de 2026 en las calles de El Raval, uno de los barrios más emblemáticos de Barcelona, el video fue realizado junto a un equipo de amigos y amigas radicados en la ciudad. Una pieza que incorpora la letra de la canción al paisaje urbano y recupera parte de la experiencia de Indios durante su primer paso por España.

Este nuevo estreno llega mientras “Haré lo que me Pidas”, junto a Juliana Gattas, continúa consolidándose como uno de los lanzamientos más destacados del grupo. La colaboración logró conectar la identidad melódica de Indios con el universo pop de una de las voces más reconocidas de la música argentina, dando como resultado una canción que sigue creciendo en reproducciones y repercusión. En ese contexto, “Será Mejor” se suma al repertorio de una banda que atraviesa un presente de gran actividad, con nuevos lanzamientos y una proyección internacional cada vez mayor.

Y ese presente también se refleja sobre el escenario. Este domingo 22 de noviembre, Indios regresa a Niceto Club con entradas completamente agotadas, después de una gira que los llevó por distintas ciudades de España y México. La banda vuelve a encontrarse con su público de Buenos Aires en una fecha que confirma la gran convocatoria que mantiene el grupo y el entusiasmo que generan sus últimos lanzamientos.

Con música nueva, una gira internacional reciente y un Niceto agotado, Indios se prepara para despedir el año en Buenos Aires. Una noche que reunirá las canciones que marcaron su recorrido con los últimos lanzamientos y que confirma el gran momento que atraviesa la banda.

“Será Mejor” fue grabada en Nak Estudios, con producción y mezcla de Mateo Rodo y mastering de Daniel Ovie. La composición estuvo a cargo de Nicolás de Sanctis, Federico Pellegrini y Joaquín Vitola.