Así fue el show de Coti en el Art Media. Fotos de prensa: LEB Entertainment.

Coti Sorokin vivió una noche soñada en el C Art Media de Buenos Aires y le regaló a su público fiel una función cargada de sorpresas, en la que volvió a destacarse como showman y cantante al frente de una banda impecable que sonó a la perfección: sin pistas ni instrumentos virtuales ni inteligencia artificial, todo creado y ejecutado en vivo.

Si bien la presentación formal de su último trabajo discográfico, “Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, fue el punto de convocatoria, el músico rosarino repasó buena parte de sus grandes éxitos, coreados de principio a fin con verdadero entusiasmo por sus seguidores.

Así fue el show de Coti en el Art Media. Fotos de prensa: LEB Entertainment.

La fiesta comenzó con “Días” y la ovación fue instantánea. A partir de allí, el repertorio avanzó sin pausas con “Otra vez”, “Octubre”, “Algo está cambiando”, “Mi espacio”, “Las palabras”, “Laberinto”, “Soledad”, “Profundidad” y “Luz de día”, consolidando un clima de celebración colectiva en el complejo porteño.

Así arrancó el show de Coti Sorokin en el Art Media. Por: Majo Vitale.

Lejos de ser un mero espectador, el público se convirtió en una pieza clave y activa del espectáculo: cantó cada estribillo a viva voz, bailó, llenó de halagos al artista y aceptó con entusiasmo cada una de las propuestas que Coti fue planteando desde el escenario, retroalimentando la energía del recital de principio a fin.

Así fue el show de Coti en el Art Media. Fotos de prensa: LEB Entertainment.

COTI Y UNA RONDA DE AMIGOS DE LUJO

Uno de los puntos más altos de la noche llegó cuando, sin salir ni un segundo de escena, Coti dejó el escenario central para trasladarse a un segundo espacio para recibir a una verdadera ronda de invitados de lujo. Allí se armó una suerte de ranchada musical que dejó en evidencia la amistad, la complicidad y la camaradería entre colegas.

Leo García, Olivia Wald, Valentina Olguín, Justo Fernández Madero y Francisco Nicholson (de Silvestre y la Naranja), Joaquín Vitola (de Indios), Francisco Lago (de Cruzando el Charco), Daniela Spalla y Renzo Luca integraron la lista de artistas convocados por el anfitrión.

Coti y Olivia Wald, juntos en el escenario: así sonó "Tus errores" en el Art Media. Por: Majo Vitale.

Ubicados en ese segundo escenario, Coti interpretó una canción junto a cada uno de ellos, regalándole a la audiencia un momentazo íntimo y festivo que terminó de encender la noche en el C Art Media.

Cerca de cumplir las dos horas de concierto, el cierre estuvo a la altura de la celebración propuesta desde el minuto cero: todos los cantantes invitados regresaron a escena para acompañar a Coti en una versión vibrante de “Nada de esto fue un error”, cantando y bailando juntos para coronar una noche inolvidable.