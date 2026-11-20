Eva de Dominici, Iván de Pineda, Juana Tinelli y Guillermina Valdés brillaron con sus looks en una noche de gala (Fotos: Movilpress).

El Hipódromo de Palermo se convirtió en el escenario de una noche de elegancia y sofisticación, con una destacada presencia de figuras del espectáculo, la moda y el mundo del entretenimiento. Entre los famosos que dijeron presente estuvieron Juanita, Cande y Mica Tinelli, Guillermina Valdés junto a su hijo Dante Ortega, Eva de Dominici, Iván de Pineda, Pampita y Julieta Nair Calvo, quien asistió acompañada por su pareja.

Las celebridades desplegaron sus mejores looks de gala y apostaron por diseños imponentes, estilismos cuidados y propuestas que no pasaron inadvertidas. También posaron ante las cámaras Angie Landamduru, Gabriela Sari, Barbie Simons junto a su pareja, Vitto Saravia y Manu Desrets, Lola Abraldes y Mateo Belmonte, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, además de Brenda Asnicar. Cada uno aportó su impronta a una velada en la que la moda y el glamour fueron grandes protagonistas.

La gala tuvo además un importante fin solidario: en esta edición, todo lo recaudado fue destinado a la Fundación Favaloro para contribuir a la incorporación y renovación de equipamiento médico. Durante el encuentro, Pablo Landaburu, director general de Moët Hennessy Argentina, le entregó una placa a Laura Favaloro en reconocimiento a la labor de la institución, fundada por el doctor René Favaloro. El evento fue la 15.ª edición del Prix Baron B – Édition Solidarité, que volvió a reunir elegancia y compromiso social.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN UNA NOCHE DE GALA Y SOLIDARIDAD

Brenda Asnicar brilló con su look en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Pampita, impactante en una gala benéfica (Foto: Movilpress)

Julieta Nair Calvo y su pareja brillaron con sus looks en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Julieta Nair Calvo brilló con su look en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín derribaron los rumores de crisis (Foto: Movilpress)

Gabriela Sari brilló con su look en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Cande y Mica Tinelli brillaron con sus looks en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Cande, Mica y Juana Tinelli brillaron con sus looks en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Juanita Tinelli brilló con su look en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Barbie Simons y su pareja brillaron con sus looks en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Barbie Simons brilló con su look en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Benicio Gravier y Lola Malm Green brillaron con sus looks en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Eva de Dominici brilló con su look en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Guillermina Valdés brilló con su look en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Guillermina Valdés y Dante Ortega brillaron con sus looks en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Vitto Saravia y Manu Desrets brillaron con sus looks en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Angie Landaburu brilló con su look en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Iván de Pineda brilló con su look en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Lola Abraldes y Mateo Belmonte brillaron con sus looks en un evento a puro glamour (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.