El Hipódromo de Palermo se convirtió en el escenario de una noche de elegancia y sofisticación, con una destacada presencia de figuras del espectáculo, la moda y el mundo del entretenimiento. Entre los famosos que dijeron presente estuvieron Juanita, Cande y Mica Tinelli, Guillermina Valdés junto a su hijo Dante Ortega, Eva de Dominici, Iván de Pineda, Pampita y Julieta Nair Calvo, quien asistió acompañada por su pareja.
Las celebridades desplegaron sus mejores looks de gala y apostaron por diseños imponentes, estilismos cuidados y propuestas que no pasaron inadvertidas. También posaron ante las cámaras Angie Landamduru, Gabriela Sari, Barbie Simons junto a su pareja, Vitto Saravia y Manu Desrets, Lola Abraldes y Mateo Belmonte, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, además de Brenda Asnicar. Cada uno aportó su impronta a una velada en la que la moda y el glamour fueron grandes protagonistas.
La gala tuvo además un importante fin solidario: en esta edición, todo lo recaudado fue destinado a la Fundación Favaloro para contribuir a la incorporación y renovación de equipamiento médico. Durante el encuentro, Pablo Landaburu, director general de Moët Hennessy Argentina, le entregó una placa a Laura Favaloro en reconocimiento a la labor de la institución, fundada por el doctor René Favaloro. El evento fue la 15.ª edición del Prix Baron B – Édition Solidarité, que volvió a reunir elegancia y compromiso social.