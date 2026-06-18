El jueves pasado, Juanita Tinelli quedó envuelta en un escándalo que sacudió a su familia y al círculo íntimo de su exnovio, Bautista Cuiña. Todo comenzó en la puerta de un boliche de la Costanera, donde, según relató el periodista Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán, intervino la policía tras una discusión entre los jóvenes.

De acuerdo a la información que brindó Méndez, la joven le dijo a un oficial que su ex le había dado una bofetada. El propio policía declaró en la Fiscalía de Violencia de Género que actuó de oficio al escuchar el relato de la joven. Así se inició el sumario número 36, caratulado bajo el artículo 56 por maltrato, con Juanita Tinelli como damnificada y Bautista Cuiña como imputado.

Luego, el procedimiento judicial avanzó rápidamente. La Justicia le otorgó a la modelo un botón antipánico y dispuso consigna policial en la puerta de su casa durante tres días, hasta la medianoche posterior al partido de la Selección argentina.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña (Foto: RS Fotos)

Entonces, Méndez aclaró que Juanita no realizó una denuncia formal por voluntad propia, fue el oficial quien actuó de oficio tras escuchar su testimonio en la puerta del boliche. Incluso, cuando llegó el SAME por pedido del policía, Juanita se negó a ser atendida. Todo quedó asentado en la declaración del oficial ante la Fiscalía.

La denuncia al ex de Juanita Tinelli por violencia de género (Foto: captura de eltrece).

Según la información difundida en el programa de eltrece, la hija del conductor no tendría intenciones de ratificar la denuncia ni de presentarse en ninguna comisaría. El caso, entonces, podría quedar en manos de la Justicia, que actuó de oficio por tratarse de un presunto hecho de violencia de género.

TENSIÓN ENTRE FAMILIAS Y POSIBLES CONTRADENUNCIAS

El caso no solo impactó en la vida de Juanita, sino que sacudió a Marcelo Tinelli y a la familia Cuiña. Según Méndez, los padres de ambos jóvenes mantienen una relación de amistad y hasta compartieron negocios en el pasado. De hecho, el padre de Bautista fue uno de los principales publicistas del Bailando y es dueño de una reconocida empresa de electrodomésticos.

Tras el episodio, los padres de Bautista habrían evaluado realizar una contradenuncia por la exposición pública y la “difamación” que, según su entorno, sufrió el joven. La madre de Bautista, según el periodista, “estaba re caliente” y habría consultado con abogados para avanzar legalmente contra Juanita.

Por su parte, Marcelo Tinelli habría intentado mediar para que la denuncia no avanzara, apelando a la amistad entre las familias. El conductor, que actualmente trabaja para Infobae en la cobertura del MUNDIAL™, habría pedido que se frenara la escalada judicial.

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