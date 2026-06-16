La denuncia de Juana Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña, sigue generando repercusiones y ahora salió a la luz una conversación que habría mantenido Marcelo Tinelli con Fito Cuiña, el padre del joven.

Según había contado Marina Calabró, el empresario ya venía manifestando preocupación por la relación que mantenía su hijo con la influencer. En ese contexto, y tras conocerse la denuncia por presunta violencia de género, habría decidido comunicarse con el conductor para intentar aclarar la situación.

Quien dio detalles del intercambio fue Damián Rojo en Los Profesionales con Flor: “Hubo una conversación entre Tinelli y Fito Cuiña, el sábado por la noche. Está muy enojado y pensando seriamente si este tema lo van a seguir en la Justicia porque no quieren que su hijo quede con el mote de ‘golpeador’”, aseguró el periodista.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Además, el panelista contó que la hija de Marcelo debía presentarse ante la fiscalía para brindar su versión de los hechos, pero finalmente no asistió: “Tiene una consigna policial desde hace tres días en la casa, pero hasta hoy porque ella no fue a dar su declaración”, explicó.

Con versiones cruzadas, una denuncia que todavía genera interrogantes y familias involucradas en ambos lados, el conflicto entre Juana Tinelli y Bautista Cuiña parece estar lejos de llegar a su final.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña (captura de TikTok)

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LA MADRE DE BAUTISTA CUIÑA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL ESCÁNDALO CON JUANA TINELLI

En medio del escándalo que involucra a Juana Tinelli y Bautista Cuiña, la madre del joven, Julieta Cuiña, decidió romper el silencio y contó públicamente cuál es, según asegura, la versión de su hijo sobre lo ocurrido durante la madrugada en un boliche de Costanera.

Julieta habló con América Noticias y defendió a Bautista frente a las acusaciones que derivaron en una denuncia judicial por violencia de género. Además, relató cómo habrían sido los momentos previos al conflicto que hoy mantiene a la expareja en el centro de la polémica.

Consultada sobre si había podido hablar con su hijo después del episodio, respondió: “Sí, lo que pasó es lo que ustedes están contando. Mi hijo y sus amigos compraron una mesa en el boliche. Vino Juana con un chico. Vino muy tarde”, sostuvo.

Foto: Instagram (@bautistacuina)

La madre del joven aseguró que la situación comenzó a generar incomodidad dentro del grupo cuando la hija de Marcelo Tinelli se acercó a la mesa acompañada por otro hombre: “Lo que hizo fue estar con este chico, en forma cariñosa, besándose en la mesa de Bautista. Entonces se empezaron a sentir incómodos”, afirmó.

Y agregó: “Le dijeron a Bautista, por favor, que se vaya de esta mesa. Porque ella no tenía ninguna mesa. Y no tenía por qué estar delante de ellos demostrando nada, y menos delante de un exnovio, porque es como adrede”.

De acuerdo con su versión, fue entonces cuando su hijo le pidió a Juana que se retirara del sector: “Entonces Bautista le dijo: ‘Juana, por favor, te pido que te vayas de la mesa’. Bueno, y ahí empezó todo. Ahí empezaron los manotazos de Juana hacia Bautista”, expresó.

Foto: Instagram (@juanittinelli1)

Además, sostuvo que su hijo evitó responder a la agresión y buscó resguardarse detrás de sus amigos: “Como Bautista ya sabe y la conoce a Juana, cómo reacciona, lo único que hizo fue ponerse detrás de sus amigos. Y esto está en la declaración del boliche. Él no hizo absolutamente nada”, afirmó.

En uno de los pasajes más emotivos de la entrevista, Julieta reveló además el vínculo afectivo que mantenía la familia con Juana Tinelli antes de la ruptura: “Nosotros la quisimos como una hija. Y la tratamos como parte de nuestra familia. La hemos llevado de viaje con nosotros porque realmente ella se había ganado nuestro cariño. Eso lo quiero dejar en claro”, manifestó.

Julieta Cuiña: “Bautista quedó rasguñado, como ustedes mostraron. En la frente, en el cuello”.

Finalmente, aseguró que las consecuencias físicas del episodio quedaron reflejadas en las imágenes que trascendieron en las últimas horas: “Esa fue la situación. Bautista quedó rasguñado, como ustedes mostraron. En la frente, en el cuello”, concluyó.