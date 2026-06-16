En medio de un verdadero revuelo mediático, Juanita Tinelli volvió a aparecer en redes sociales y dejó a todos hablando. La hija de Marcelo Tinelli quedó en el centro de la escena tras denunciar a su ex por violencia de género, en un episodio que generó versiones cruzadas y mucha incertidumbre.

Todo empezó la semana pasada, cuando se supo que Juana Tinelli y su ex, Bautista Cuiña, se cruzaron en un boliche de la costanera porteña. Según la denuncia de Juanita, el joven le pegó un golpe en el rostro.

Juana Tinelli. Foto: gentileza BANG!

Sin embargo, testigos contaron otra historia: algunos hablaron de una fuerte discusión a los gritos, pero sin agresiones físicas, otros aseguraron que ambos estaban “muy excitados e incontrolables”, y desde el entorno del muchacho dijeron que Juanita se besó con otro chico delante de él, que le pidió que se alejaran y ahí recibió arañazos en el cuerpo.

Leé más:

Escándalo en la familia Tinelli: aseguran que Marcelo echó a Juanita de su casa y apuntan a Paula Robles

EL VIDEO DE JUANITA TINELLI QUE DESCONCERTÓ A TODOS TRAS DENUNCIAR A SU EX POR VIOLENCIA

Mientras Marcelo Tinelli sigue en Estados Unidos cubriendo el Mundial de fútbol para un streaming, la atención se centró en lo que pasa con su hija en Buenos Aires. La noticia de la denuncia sacudió a la farándula y rápidamente se multiplicaron los comentarios.

“No está bien esa chica, nadie lo dice, no sé por qué, pero tiene un problema. No entiendo por qué no se habla del problema que tiene”, dijo Amalia Granata. Por su parte, Soledad Aquino opinó que Juanita es “una chica con una personalidad especial”, y advirtió: “Si no la controlan y no cambia puede terminar mal”.

Video: Instagram juanittinelli1

En medio de la incertidumbre y los rumores, Juanita Tinelli reapareció en sus redes sociales con un video que dejó a todos descolocados. Se la vio bailando, cantando y actuando como si nada hubiera pasado.

Leé más:

La madre de Bautista Cuiña rompió el silencio tras el escándalo con Juana Tinelli: “La quisimos como una hija”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.