La interna en la familia Tinelli volvió a quedar expuesta y esta vez el foco está puesto en la relación entre Marcelo y su hija Juana, en medio de acusaciones cruzadas y reproches que involucran a Paula Robles, la exmujer del conductor.

En el programa Intrusos contaron que la convivencia entre Juana y su familia se habría vuelto insostenible y que, tras una fuerte discusión, Marcelo Tinelli habría echado a su hija de la casa. Según relataron, el conductor responsabilizaría a Paula Robles por los problemas de convivencia y la influencia sobre su hija.

Marcelo y Juanita Tinelli (Foto: Archivo Movilpress).

“Después del conflicto que conocimos el año pasado, entre Tinelli y la hija, cuando fue el posteo que escribió del padre y después la reconciliación, en los primeros meses de este año, él volvió a echarla en una discusión”, aseguró Rodrigo Lussich.

CÓMO HABRÍA SIDO LA DISCUSIÓN ENTRE MARCELO Y JUANITA TINELLI

En el programa de América revelaron cómo habría sido la discusión entre Marcelo y Juanita Tinelli, polémica en la que Paula Robles estaría involucrada, que habría terminado en la decisión del conductor de echar a su hija de su casa.

“Le dijo ‘andate, en estas circunstancias no podemos ni si quiera convivir’, osea volvió a tener una agarrafa fuertísima con su hija, y Tinelli a los íntimos la culpa a Paula de los problema que tiene su hija y de los problemas que hay entre ellos, como mal influenciada por la madre”, contó Rodrigo Lussich en el vivo de Intrusos.

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