Zaira Nara, Nicole Neumann, Fran Tinelli y Laurita Fernández imponen tendencia con sus looks en el Alcorta Edition 2026 (Fotos: Movilpress).

El Alcorta Edition 2026 reunió a numerosas figuras del espectáculo, la moda y las redes sociales, que dijeron presente en una nueva edición del evento y aprovecharon la ocasión para desplegar sus apuestas fashion. Entre las celebridades que se destacaron estuvieron Zaira Nara, Nicole Neumann junto a su hija Allegra Cubero, Laurita Fernández y Evangelina Anderson, quienes posaron y dejaron ver sus elecciones de estilo.

También asistieron Lola Latorre, Lucía Celasco y Manuel Celasco, nietos de Susana Giménez, que llegaron acompañados por sus respectivas parejas, además de Fran Tinelli, Flor de la Ve junto a su marido, Julieta Poggio, Lizardo Ponce, Emily Lucius, Lola Abraldes, Mateo Belmonte, Vitto Saravia y Manu Desrets, que disfrutaron de la propuesta.

La lista de invitados se completó con Floppy Tesouro, Mora Bianchi, Lolo Poggio, Santi Maratea, Robertito Funes Ugarte, Andrés Gil y Cande Vetrano, quienes asistieron al encuentro, al igual que Chechu Bonelli. Una vez más, el evento se convirtió en una vidriera de tendencias, con looks que reflejaron los estilos personales de cada uno de los famosos.

TENDENCIAS, DISEÑO Y ESTILO CON LOS LOOKS DE LOLA LATORRE, FLOR DE LA VE Y MÁS FAMOSOS: LA GALERÍA DE FOTOS

Nicole Neumann y Allegra Cubero imponen tendencia con sus looks en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Nicole Neumann impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Lola Latorre impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Manuel Celasco con su novia imponen tendencia con sus looks en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Evangelina Anderson impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Lucía y Manuel Celasco imponen tendencia con sus looks en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Flor de la Ve impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Flor de la Ve y su marido imponen tendencia con sus looks en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Julieta Poggio impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Zaira Nara impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Fran Tinelli impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Laurita Fernández impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Lizando Ponce impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Emily Lucius impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Lucía Celasco impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Lola Abraldes y Mateo Belmonte imponen tendencia con sus looks en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Vitto Saravia y Manu Desrets imponen tendencia con sus looks en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Floppy Tesouro impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Mora Bianchi impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Lolo Poggio impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Santi Maratea impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Robertito Funes Ugarte impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Andrés Gil y Cande Vetrano imponen tendencia con sus looks en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Andrés Gil impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Chechu Bonelli impone tendencia con su look en un evento porteño (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.