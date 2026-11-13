El Alcorta Edition 2026reunió a numerosas figuras del espectáculo, la moda y las redes sociales, que dijeron presente en una nueva edición del evento y aprovecharon la ocasión para desplegar sus apuestas fashion. Entre las celebridades que se destacaron estuvieron Zaira Nara, Nicole Neumann junto a su hija Allegra Cubero, Laurita Fernández y Evangelina Anderson, quienes posaron y dejaron ver sus elecciones de estilo.
También asistieron Lola Latorre, Lucía Celasco y Manuel Celasco, nietos de Susana Giménez, que llegaron acompañados por sus respectivas parejas, además de Fran Tinelli, Flor de la Ve junto a su marido, Julieta Poggio, Lizardo Ponce, Emily Lucius, Lola Abraldes, Mateo Belmonte, Vitto Saravia y Manu Desrets, que disfrutaron de la propuesta.
La lista de invitados se completó con Floppy Tesouro, Mora Bianchi, Lolo Poggio, Santi Maratea, Robertito Funes Ugarte, Andrés Gil y Cande Vetrano, quienes asistieron al encuentro, al igual que Chechu Bonelli. Una vez más, el evento se convirtió en una vidriera de tendencias, con looks que reflejaron los estilos personales de cada uno de los famosos.