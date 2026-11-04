El segundo look de Lali Espósito para su boda con Pedro Rosemblat (Foto: redes sociales).

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat se convirtió en uno de los eventos más comentados del espectáculo. Tras la emoción de la ceremonia íntima en una casona en San Telmo, la artista deslumbró a todos los invitados durante la fiesta con un segundo look pensado especialmente para bailar y disfrutar a pleno.

CÓMO FUE EL SEGUNDO LOOK DE NOVIA DE LALI ESPÓSITO

Para la celebración y el tramo nocturno del evento, Lali Espósito apostó por una estética moderna, audaz y canchera que rápidamente acaparó la atención de las redes sociales:

Vestido corto y ajustado: Lali lució un diseño minivestido strapless de escote recto, confeccionado con delicadas telas de encaje, bordados y sutiles transparencias, ideal para la comodidad en la pista.

El segundo look de Lali Espósito para su boda con Pedro Rosemblat (Foto: redes sociales).

El accesorio estrella: El punto focal del estilismo fue un llamativo tocado o red de cristales colgantes tipo joya sobre su cabeza, que le aportó un aire vanguardista, sofisticado y rockstar.

El segundo look de Lali Espósito para su boda con Pedro Rosemblat (Foto: redes sociales).

Gafas de sol: Completó el look con unas gafas de sol oscuras de estilo retro, sumando actitud y un toque sumamente personal a su outfit nupcial.

Calzado y comodidad: Optó por botas altas, perfectas para lookearse con onda y mantener la total libertad de movimiento durante la fiesta junto a Pedro Rosemblat.

EL ESTILO DE PEDRO ROSEMBLAT PARA LA FIESTA TRAS DAR EL SÍ

Por su parte, Pedro Rosemblat acompañó a la cantante con un look relajado pero elegante para la celebración: chaleco entallado en tono tostado y una camisa estampada con detalles florales, manteniendo la sintonía descontracturada y al aire libre de la boda.

El segundo look de Lali Espósito para su boda con Pedro Rosemblat (Foto: redes sociales).

Este segundo cambio de Lali Espósito confirma una vez más su indiscutido rol como ícono de la moda y las tendencias, fusionando la alta costura nupcial con su impronta personal inconfundible.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.