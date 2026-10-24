Lionel Messi y Antonela Roccuzzo acapararon las miradas durante su visita a Oviedo, España, donde el futbolista recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Además del reconocimiento, la pareja se destacó por sus elecciones de moda, con propuestas elegantes y contemporáneas que tuvieron a la sastrería como protagonista.

TOTAL BLACK: ELEGANCIA CLÁSICA Y MINIMALISMO

En una de sus primeras apariciones, el jueves 22 de octubre en una de las actividades previas a la ceremonia de premiación, Antonela Roccuzzo eligió un top negro con mangas y un pantalón sastrero de tiro alto y pierna amplia. Completó el look con un cinturón de hebilla dorada de una reconocia marca de lujo, una minibag Hermès Kelly y zapatos de punta. El cabello suelto y las joyas delicadas acompañaron una propuesta minimalista en la que los accesorios marcaron la diferencia.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en Oviedo (Foto: Instagram)

Lionel Messi, por su parte, apostó por un traje negro de corte clásico, camisa oscura y corbata. Ambos coincidieron en la paleta cromática, aunque con estilos propios: mientras ella sumó una silueta más relajada, él mantuvo una impronta formal.

DEL GRIS AL MARRÓN: LA SASTRERÍA COMO PROTAGONISTA

Al día siguiente, durante la audiencia con los galardonados en el Hotel de la Reconquista, Antonela Roccuzzo lució un traje gris compuesto por un blazer de corte amplio y un pantalón recto, combinado con un top negro. Un collar delicado y el cabello suelto completaron el estilismo, sobrio y versátil.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en España (Foto: AP)

Lionel Messi eligió un traje marrón oscuro, camisa de rayas verticales finas y corbata gris con pequeños lunares. La combinación se apartó del tradicional traje negro y sumó matices a través de los estampados discretos y los tonos tierra.

MARRÓN CHOCOLATE Y MARRÓN CLARO: EL LOOK COORDINADO DE LA PAREJA

Uno de los estilismos más interesantes fue el de Antonela, que apostó por un conjunto de sastrería marrón chocolate, con blazer oversize y pantalón de tiro alto. Debajo llevó un top negro corto que dejó una pequeña franja del abdomen al descubierto y aportó un toque moderno. Una cartera pequeña, aros colgantes y el cabello suelto completaron el look.

El look de Lionel Messi en España (Foto: Instagram).

Messi acompañó la propuesta con un traje marrón claro, camisa celeste y zapatillas blancas. El contraste entre las tonalidades tierra, el celeste y el blanco le dio frescura al conjunto y le quitó rigidez a la sastrería tradicional.

Antonela Roccuzzo en España (Foto: Instagram).

La elección de ambos mostró dos maneras de llevar una misma tendencia: Antonela apostó por un marrón profundo y una silueta contemporánea, mientras que Messi eligió tonos más claros y un calzado informal. El marrón chocolate, además, se posiciona como una alternativa sofisticada al negro y permite combinar distintas tonalidades dentro de una misma gama.

EL LOOK DE LIONEL MESSI PARA LA CEREMONIA DEL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS

Para la entrega del galardón, Lionel Messi volvió a una fórmula clásica con un traje negro, camisa blanca y corbata marrón con detalles diagonales plateados. Antonela, en tanto, eligió un vestido negro de líneas depuradas y breteles finos, acompañado por joyas que aportaron brillo sin recargar el conjunto.

El look de Lionel Messi para recibir su Premio Princesa de Asturias del Deporte (Foto: Instagram).

El look de Lionel Messi para recibir su Premio Princesa de Asturias del Deporte (Foto: Instagram).

Así, entre el lujo discreto y las combinaciones contemporáneas, ambos construyeron una imagen coordinada sin resignar individualidad.

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