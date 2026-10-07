Lionel Messi vivió una noche inolvidable con su partido despedida de la Selección Argentina. En un Monumental colmado de emoción, el capitán disputó uno de sus últimos encuentros con la camiseta albiceleste y, después del pitazo final, protagonizó un momento que hizo lagrimear a todos.

Con el micrófono en la mano, Messi habló frente a miles de hinchas y no pudo evitar quebrarse al recordar todo lo vivido con la Selección. Pero hubo una persona que estuvo especialmente presente en sus pensamientos durante toda la jornada: su papá, Jorge Messi, quien murió el pasado 8 de agosto.

Jorge no pudo acompañarlo físicamente en una noche tan especial. Sin embargo, Lionel se encargó de tenerlo presente. Durante el partido, en varias oportunidades levantó la mirada hacia el cielo, en un gesto que rápidamente conmovió a los fanáticos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@leomessi) Por: Fabiana Lopez

Y un día después de la despedida, el astro argentino volvió a dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales. Junto a una de las imágenes en las que se lo ve mirando hacia arriba, Messi escribió un mensaje tan breve como desgarrador: “No sabés lo que te extrañamos anoche”.

La frase fue dirigida directamente a Jorge, quien durante tantos años acompañó la carrera de su hijo y fue una figura fundamental desde sus primeros pasos en el fútbol hasta convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Leo Messi: “No sabés lo que te extrañamos anoche”.

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¡EMOCIONADA! LA MAMÁ DE ALEXIS MAC ALLISTER HABLÓ DEL ROL CLAVE QUE TUVO LIONEL MESSI EN SU HIJO

La familia Mac Allister tiene una relación muy especial con la Selección argentina y, especialmente, con Lionel Messi. En medio de una jornada cargada de emoción por la despedida del capitán del conjunto nacional, Silvina Riela, la mamá de Alexis, habló sobre el lugar que ocupó el astro rosarino en la carrera de su hijo.

En un móvil con América Noticias, Silvina fue consultada sobre lo que significa para Alexis haber tenido a Messi como referente y guía dentro del seleccionado. Y su respuesta dejó en claro la profunda admiración que siente por el futbolista: “Yo vengo a este partido también pensando que puede existir otra posibilidad de verlo con la camiseta de la Selección argentina”, confesó Silvina.

La mamá de Alexis también contó que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Messi durante una visita a Inglaterra, y recordó con emoción aquella primera impresión que le causó el ídolo: “Ha sido un gran referente porque no solo ha dado un ejemplo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Yo lo conocí personalmente, estuve allá en Inglaterra hace unos años, lo conocí por primera vez. La verdad es que fue una sensación increíble. Lo que ahora creo que llaman aura y que se juega, ¿no? Pero yo en ese momento no había sentido tanto con tener una persona tan humilde, tan silenciosa al lado”, expresó.

Foto: Captura (América)

Para Silvina, esa manera de ser de Messi fue fundamental para convertirse en una figura de referencia para toda una generación de futbolistas argentinos: “Después terminó siendo el referente y el guía de mi hijo, sobre todo”, afirmó con orgullo.

Así, la mamá de Alexis Mac Allister puso en palabras algo que muchos integrantes de la Selección argentina destacaron durante los últimos años: la influencia de Messi no estuvo solamente relacionada con su talento futbolístico, sino también con el ejemplo que transmitió puertas adentro del vestuario.