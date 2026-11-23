El flamante romance de Marcelo Tinelli con Ágata Lescano avanza a paso firme, y a una semana del blanqueo la mujer hizo un sugestivo posteo que replicó el conductor.

“Qué bonito nuestro hilo rojo”, afirmó la Campeona Argentina y Sudamericana de Bikini Fitness en su feed de Instagram.

Al ratito, Tinelli compartió la selfie en Stories con el plus de que le agregó la introducción del tema Qué bonito de Grecia Vallejo.

Marcelo Tinelli reposteó a Ágata Lescano.

De esta manera, Marcelo Tinelli apostó con todo a su relación con Ágata Lescano.