La trama sigue a Dawid Łazarz, un prestigioso neurocirujano que trabaja en una importante clínica de Polonia.

Los dramas médicos tienen una larga tradición en la televisión, pero pocas producciones consiguen renovar sus conflictos. Anestesia, una serie polaca protagonizada por Leszek Lichota, recupera la figura del médico brillante y arrogante que desafía las reglas para salvar vidas, con una historia marcada por la culpa y las segundas oportunidades.

La ficción de 8 episodios llegó a Netflix para arrasar, llegando a ser los más visto de la plataforma durante varios días. Presenta un universo hospitalario donde las decisiones profesionales pueden tener consecuencias irreversibles y las relaciones entre colegas resultan tan importantes como los pacientes.

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Su protagonista recuerda inevitablemente a Gregory House, el personaje interpretado por Hugh Laurie en Doctor House. Ambos comparten una inteligencia excepcional, una personalidad difícil y una tendencia a cuestionar la autoridad, aunque sus historias se desarrollan en contextos diferentes.

De qué trata Anestesia

La trama sigue a Dawid Łazarz, un prestigioso neurocirujano que trabaja en una importante clínica de Polonia. Reconocido por sus habilidades, también es conocido por su arrogancia y su costumbre de ignorar los protocolos cuando considera que existe una posibilidad de salvar a un paciente.

Anestesia cuenta con 8 episodios y desde su llegada a Netflix se ubicó entre las series más elegidas.

Su carrera cambia después de aceptar una operación extremadamente arriesgada que termina con la muerte de la persona intervenida. El fracaso provoca su salida del establecimiento y lo obliga a abandonar el ambiente profesional donde había construido su reputación.

Sin demasiadas alternativas, acepta un puesto en un hospital de una pequeña localidad, muy diferente de las instalaciones modernas y los equipos especializados a los que estaba acostumbrado.

El tráiler de la serie Anestesia, en Netflix.

Allí descubre que su talento no alcanza para ganarse el respeto de sus nuevos compañeros. Los médicos y enfermeros tienen sus propias formas de trabajar, mientras que los recursos disponibles son más limitados y las necesidades de los pacientes presentan nuevos desafíos.

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A medida que enfrenta distintos casos, Dawid comienza a cuestionar sus decisiones y su manera de relacionarse con los demás. Su disposición a asumir riesgos genera conflictos con quienes consideran que ningún profesional debería actuar por encima de las normas.

Por qué Anestesia recuerda a Doctor House y otras series médicas

La comparación con Doctor House surge principalmente de la personalidad del protagonista. Como el famoso médico estadounidense, Łazarz es un especialista extraordinariamente capacitado que suele enfrentarse con sus superiores y cuestionar procedimientos establecidos.

Sin embargo, Anestesia incorpora una dimensión vinculada con la pérdida del prestigio profesional y la dificultad de adaptarse a un entorno donde las habilidades individuales no garantizan el éxito.

La comparación con Doctor House surge principalmente de la personalidad del protagonista.

Un detalle interesante es que Lichota ya había interpretado a un cirujano obligado a reconstruir su vida en El curandero, película polaca de 2023. En aquella historia, su personaje perdía la memoria y terminaba ejerciendo la medicina lejos de su entorno habitual.

Las críticas destacaron el carisma del protagonista y los conflictos médicos, aunque algunas cuestionaron determinadas decisiones narrativas y la evolución de las historias personales.

Cómo es el reparto de Anestesia