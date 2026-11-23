Antonio de la Torre se pone en la piel de don Leandro y Alexandra Jiménez es Sofía Carrington en la ficción de Netflix.

Un aristócrata que intenta conservar su prestigio mientras pierde su fortuna y una empresaria que parece tener dinero para resolver todos sus problemas. Esa es la postal que presenta Grande de España, una comedia española que utiliza el humor para mostrar las contradicciones de la alta sociedad y ya se puede ver en Netflix.

La producción protagonizada por Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez, combina una historia de engaños con elementos de comedia romántica y tiene 6 episodios breves, de entre 27 y 32 minutos, por lo que puede verse completa en una sola tarde.

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Creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero, responsables de Vergüenza y Sentimos las molestias, la ficción presenta personajes que viven pendientes de las apariencias, aunque sus verdaderas circunstancias están muy lejos de la imagen que intentan proyectar.

De qué trata Grande de España

La historia sigue a don Leandro, un marqués que vive en un antiguo palacete familiar de Madrid. Aunque conserva sus modales aristocráticos y sueña con recibir la distinción de Grande de España, su situación económica es desesperada.

Un atractivo de Grande de España es su representación de una aristocracia que conserva títulos y tradiciones, pero que ya no dispone de los recursos económicos necesarios para sostenerlos.

Las deudas se acumulan y mantener la propiedad resulta cada vez más difícil. Su única alternativa parece ser vender la residencia, aunque eso signifique renunciar a uno de los últimos símbolos del prestigio familiar.

Entonces aparece Sofía Carrington, una supuesta empresaria millonaria que manifiesta interés por comprar el inmueble. Su llegada despierta las esperanzas del marqués, convencido de haber encontrado una solución a sus problemas.

El tráiler oficial de la serie Grande de España, en Netflix.

Sin embargo, ninguno de los dos personajes es exactamente quien aparenta ser. A medida que avanzan las negociaciones, comienzan a descubrirse secretos y contradicciones que transforman una operación inmobiliaria en una relación inesperada.

Una sátira sobre el dinero y las apariencias

Uno de los principales atractivos de la serie es su representación de una aristocracia que conserva títulos y tradiciones, pero que ya no dispone de los recursos económicos necesarios para sostenerlos.

La historia también cuestiona la importancia que la sociedad concede al dinero y a la posición social. Los protagonistas pertenecen aparentemente a mundos diferentes, aunque comparten la necesidad de construir una identidad convincente.

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La idea surgió durante visitas a antiguas residencias utilizadas como escenarios de rodaje. Algunas pertenecían a familias que alquilaban sus propiedades para afrontar los gastos de mantenimiento.

Por qué la crítica destaca a sus protagonistas

La recepción especializada puso el foco en las interpretaciones de Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez, cuya relación sostiene buena parte del relato.

Es un hecho la química entre ambos y la manera en que la ficción evoluciona desde una sátira social hacia una historia con mayor carga emocional.

Grande de España tiene 6 episodios breves, de entre 27 y 32 minutos.

El humor no depende exclusivamente de situaciones disparatadas. También aparece en los diálogos, los silencios y los intentos de los personajes por ocultar sus dificultades.

La participación de Enric Benavent como el mayordomo del marqués aporta otro contrapunto cómico.

Cómo es el reparto de Grande de España