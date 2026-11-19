El oso más irreverente de Hollywood está de regreso. Ted: La serie animada, la nueva producción creada por Seth MacFarlane, llegará a la Argentina el próximo 18 de diciembre a través de Universal+ y tendrá un atractivo especial para los fanáticos: reunirá al equipo original de las exitosas películas, que volverá a darle voz a sus personajes.

Seth MacFarlane retomará el papel de Ted, mientras que Mark Wahlberg volverá a interpretar a John, su inseparable mejor amigo. También participarán Amanda Seyfried, como Sam, la esposa de John, y Jessica Barth, nuevamente en la piel de Tami-Lynn, la esposa del irreverente oso.

Ted, la serie animada (Foto: gentileza Universal+)

La plataforma presentó un nuevo adelanto exclusivo de esta producción que busca recuperar el humor característico de la franquicia.

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CÓMO SERÁ LA HISTORIA DE TED: LA SERIE ANIMADA

La trama se sitúa 12 años después de los acontecimientos de la última película. En esta nueva etapa, John y Ted son vecinos y comparten sus respectivas vidas familiares y laborales, aunque ninguno parece haber abandonado su particular talento para meterse en problemas.

La serie seguirá a este inseparable dúo mientras atraviesa los desafíos de la vida adulta, el matrimonio y la crianza de los hijos. Como era de esperar, sus conversaciones y decisiones estarán lejos de ser ejemplares: ambos continuarán alimentando mutuamente sus malas ideas y protagonizando situaciones desopilantes.

Ted, la serie animada (Foto: gentileza Universal+)

Con Seth MacFarlane nuevamente al frente del proyecto y las voces originales de los personajes principales, Ted: La serie animada propone una nueva aventura dentro del universo que conquistó al público con sus dos películas. El estreno en Argentina será el 18 de diciembre por Universal+.

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