La espera terminó para los fanáticos de las historias de crimen y poder: se conoció el primer tráiler de Frisco King, la nueva serie de Taylor Sheridan que tiene a Samuel L. Jackson como protagonista, y también se confirmó su fecha de estreno. La ficción llegará a Paramount+ el próximo 18 de diciembre con sus dos primeros episodios. Luego, estrenará un capítulo nuevo cada viernes.

En esta producción, el actor nominado al Oscar interpreta a Russell Lee Washington Jr., un experimentado gánster de Nueva Orleans que llega a Frisco, Texas, dispuesto a conquistar un territorio desconocido. Allí descubrirá que detrás de la aparente tranquilidad de los suburbios estadounidenses se esconde un entramado de negocios ilegales y oportunidades para construir un imperio.

Escrita por Taylor Sheridan, creador de éxitos como Yellowstone y Tulsa King, la serie sigue el ascenso de Lee, quien comienza a transformar pequeños negocios turbios en emprendimientos de gran escala. Para conseguirlo, recluta a un joven protegido, un chofer local y un grupo de particulares aliados. Pero cuanto mayor es su influencia, más peligrosas se vuelven sus operaciones.

Leé más:

Scream 7: por qué los fanáticos del terror se entusiasman con dos regresos al elenco

QUIÉNES ACOMPAÑAN A SAMUEL L. JACKSON EN FRISCO KING

El elenco está integrado por Asa Germann, conocido por Gen V, quien interpreta a Teddy, un joven emprendedor que abandonó la universidad y se convierte en la mano derecha de Lee. Kai Caster se pone en la piel de Keith, un valet de hotel oriundo de Texas que termina involucrado en los planes del protagonista. También participan Lilah Pate como London y Savanna Gann como Avery, dos animadoras locales que utilizan su encanto para conseguir lo que quieren.

Samuel L. Jackson en Frisco King (Foto: gentileza Paramount+)

Además, la ficción contará con una participación especial de Sylvester Stallone, quien también forma parte del equipo de productores ejecutivos junto a Sheridan y Jackson. La producción está a cargo de Paramount Television Studios y 101 Studios.

Samuel L. Jackson en Frisco King (Foto: gentileza Paramount+)

Christina Alexandra Voros, quien dirigió el episodio piloto, y Michael Friedman estuvieron al frente de cuatro episodios cada uno. Ambos también integran el equipo de producción ejecutiva, que incluye a David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, LaTanya Richardson Jackson y Keith Cox.

Leé más:

La trampa en Netflix: tiene 6 capítulos y es un éxito entre los amantes de los thrillers psicológicos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.