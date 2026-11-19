Luis Fonsi visitó Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, y sorprendió al contar cómo fue la romántica propuesta de casamiento que le hizo a su esposa. El cantante puertorriqueño reconstruyó una historia que incluyó un viaje a París, un escenario de película y una sorpresa cuidadosamente organizada para conquistar a su pareja y lo contó con acento porteño.

Durante la charla, el intérprete de “Despacito” también recordó cómo conoció a la modelo española. “La conocí en Miami, es modelo y estaba haciendo una campaña”, contó. Según relató, ella estaba participando de una producción fotográfica en un estudio cuando él la vio por primera vez. “Estaba haciendo unas fotos en un estudio, un reportaje con una revista y veo a esta rubia y digo, ¡guau!”, recordó entre risas.

Luis Fonsi (Foto: captura eltrece)

Fonsi explicó que el primer acercamiento fue posible gracias a una maquilladora que ambos conocían. “Yo conocía a su maquillista. Es española. Y entonces me dio su Facebook”, reveló sobre el comienzo de una historia de amor que terminó en matrimonio y formó una familia.

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LA ROMÁNTICA PROPUESTA DE CASAMIENTO DE LUIS FONSI EN PARÍS

El momento más especial llegó cuando el cantante contó cómo preparó la propuesta. La idea original era casarse antes del nacimiento de su hija, pero los planes cambiaron y la pequeña llegó antes de lo previsto. “Estaba planificado. Pero no se hacía. La niña llegó antes y justo después nos casamos. Pero escucha la película. París. El puente de los candados. Música francesa”, relató.

La elección del lugar no fue casual: la pareja había viajado a París el año anterior y había colocado un candado con sus nombres en el tradicional puente, como símbolo de su amor. Fonsi decidió regresar con una excusa y convertir aquel recuerdo en el escenario de la propuesta. “Habíamos ido el año anterior, nuestro primer gran viaje fue a París y muy cursi pusimos el candadillo en el puente con nuestro nombre a ver si iba a durar la relación y un año después regresé así con la excusa”, explicó.

Luis Fonsi y Mario Pergolini (Foto: captura eltrece)

Finalmente, el artista contó cómo concretó su plan: le entregó su teléfono a una persona que estaba en el lugar para que registrara el momento y se arrodilló frente a su pareja. “Entonces le di mi teléfono a una persona que estaba ahí y le pedí que grabara eso. La muchacha me miraba y yo la miraba como si dijera ‘Cállate y graba esto’. Me arrodillé y le dije ‘¿Vos te querés casar conmigo?’”. Ella dijo que sí. Y el resto es historia. Y aquí estamos, mi gente linda”.

La anécdota despertó la sorpresa de Pergolini, que reaccionó con un divertido comentario: “¡Lo dijiste como argentino!”, en referencia a la pronunciación uque hizo el cantante para hacer más divertida la anécdota.

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