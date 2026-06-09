Luis Fonsi, una de las figuras más influyentes y reconocidas de la música latina a nivel mundial, dio inicio a la semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una destacada presentación de “Cambiaré”, su más reciente sencillo junto a Feid, durante el especial de Telemundo ‘El Mundial Es Nuestro’, una celebración que marca oficialmente el comienzo de la cobertura de la cadena rumbo al torneo que arranca esta semana.

Transmitido en vivo desde el Peacock Theater de Los Ángeles, el especial reunió a importantes figuras de la música y el entretenimiento para celebrar la pasión que une al fútbol y a la cultura latina.

Luis Fonsi inauguró la semana de la Copa Mundial 2026 con “Cambiaré” (Foto de prensa)

En este escenario, Fonsi ofreció una vibrante interpretación de “Cambiaré”, invitando al público a sumarse a la energía y el ritmo contagioso de esta propuesta salsera que sigue enamorando audiencias.

La presentación llega en medio de una intensa agenda para el artista, quien continúa demostrando la vigencia y versatilidad que han caracterizado su trayectoria durante más de dos décadas.

Luis Fonsi inauguró la semana de la Copa Mundial 2026 con “Cambiaré” (Foto de prensa)

Apenas unos días antes, Fonsi protagonizó una edición especial de EXACÚSTICO en Ciudad de México, acercándose a sus fans de una manera íntima y auténtica a través de su primera presentación acústica en siete años.

Celebrado en El Cantoral y acompañado por una conversación exclusiva con el reconocido periodista Jessie Cervantes, el encuentro permitió a los asistentes redescubrir la esencia artística de Fonsi a través de un formato donde su voz, sus historias y la emoción detrás de sus canciones fueron los protagonistas de una noche inolvidable.

Diseñado por EXA FM para crear momentos únicos entre artistas y audiencia, el evento incluyó versiones acústicas de algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos “Despacito”, “Échame La Culpa”, “No Me Doy Por Vencido” y “Aquí Estoy Yo”, canciones que han marcado generaciones y consolidado su legado dentro de la música latina.

Ya sea acompañado por una gran producción o en un formato más íntimo, Luis Fonsi continúa demostrando que la fuerza de sus composiciones, la emoción de su interpretación y su conexión con el público siguen siendo el corazón de una carrera extraordinaria.

En los próximos meses, Fonsi continuará con sus compromisos promocionales mientras trabaja en nueva música y en los próximos capítulos de una trayectoria que sigue evolucionando y conquistando escenarios alrededor del mundo.