David Bisbal, ícono de la música en español y uno de los artistas más exitosos e influyentes de su generación, dio inicio a la semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una destacada presentación de “Vivir Así Es Morir De Amor” durante el especial de Telemundo ‘El Mundial Es Nuestro’, una celebración que marca oficialmente el comienzo de la cobertura de la cadena rumbo al torneo que arranca esta semana.

Transmitido en vivo desde el Peacock Theater de Los Ángeles, el especial reunió a figuras destacadas de la música y el entretenimiento para celebrar la pasión del fútbol y la cultura latina.

David Bisbal (foto de prensa)

En este escenario, Bisbal ofreció una interpretación elegante de “Vivir Así Es Morir De Amor”, su más reciente sencillo y primer adelanto de su próximo álbum de estudio, “Eternos”.

La canción, una reinterpretación contemporánea del clásico inmortal de Camilo Sesto, se ha convertido en una pieza especialmente significativa dentro de la carrera de Bisbal.

No solo representa el inicio de una nueva etapa artística, sino que también conecta directamente con sus orígenes, ya que fue el tema que interpretó durante su audición para Operación Triunfo hace 25 años, una actuación que marcó el comienzo de una de las trayectorias más exitosas de la música en español.

Durante su presentación, Bisbal volvió a demostrar las cualidades que han definido esta nueva faceta artística. Una interpretación elegante, arreglos refinados y una presencia que rinde homenaje a los grandes clásicos mientras los acerca a nuevas generaciones.

Con este lanzamiento, el artista continúa desarrollando la identidad sonora y estética que dará forma a Eternos, un proyecto que reafirma su lugar como una de las voces más sofisticadas y respetadas del momento.

La presentación también llega en un momento especialmente significativo para el artista tras anunciar recientemente su participación como juez de Operación Triunfo Estados Unidos, la nueva edición del reconocido formato que debutará el proximo mes por Telemundo.

Veinticinco años después de enamorar al público en la primera edición del programa en España, Bisbal regresa al universo de Operación Triunfo, esta vez para acompañar y guiar a una nueva generación de artistas en su camino hacia el estrellato.

Además, el cantante se prepara para el lanzamiento de Eternos, previsto para el próximo 2 de octubre, así como para el inicio de su gira Tour Eternos 2026 por Estados Unidos, que lo llevará a ciudades como Los Ángeles, Houston, Dallas, Orlando y Miami.

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