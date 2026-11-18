En medio de la repercusión que sigue generando su historia con Mauro Icardi y el escándalo mediático con Wanda Nara, Eugenia “la China” Suárez volvió a dar que hablar en las redes sociales. Esta vez, la actriz eligió compartir algunos momentos de su intimidad y mostró una faceta mucho más relajada, lejos de las declaraciones y los cruces públicos.

A través de sus historias de Instagram, la China publicó una primera imagen en la que ve a Icardi agachado preparando una fogata, en pleno contacto con la naturaleza y avivando el fuego en un espacio especialmente preparado para disfrutar del aire libre.

Pero hubo más. Apenas unos minutos después, la actriz subió otra postal nocturna que dejó ver un rincón de su intimidad: sentada de espaldas sobre una alfombra roja, frente al fogón encendido y acompañada por dos perros que descansaban a su lado. En otra, se la ve a upa de Icardi y abrazados, dejando en claro el gran presente que atraviesan.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

La escena tenía una iluminación cálida, guirnaldas de luces en el jardín y, de fondo, una casa con grandes ventanales desde donde se podía observar un ambiente interior también iluminado.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

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LA CHINA SUÁREZ LE HIZO LA CRUZ A WANDA NARA Y RECHAZÓ UNA INVITACIÓN VIP PARA NO VERLA

La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez parece no tener tregua. Aunque esta vez no hubo declaraciones explosivas ni indirectas en las redes sociales, una decisión de la actriz volvió a ponerlas en el centro de la escena: habría rechazado una invitación a Los Personajes del Año para no compartir el mismo evento con la conductora.

La información la reveló Nico Peralta en Sálvese Quien Pueda, donde contó que la revista Gente convocó especialmente a Eugenia Suárez para participar de su tradicional producción anual, pero la respuesta no habría sido la esperada: “Hay un personaje muy importante, le enviaron la invitación y están esperando que vaya. Quieren que esté ahí, le darían un lugar más que central y dijo que no”, adelantó el periodista, antes de revelar la identidad de la protagonista. Y agregó, develando el misterio: “Es la China Suárez”.

Ante la sorpresa del panel, Peralta explicó cuál sería el motivo detrás de la negativa: “No se quiere cruzar con otra persona que está ahí, se quieren evitar. Ella no se quiere cruzar con Wanda Nara”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

“Me dijeron: está invitada todos los años, queremos que esté, porque aparte es protagonista y porque saben que esto trae un rebote mediático”, cerró el panelista, contundente.