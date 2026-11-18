La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo judicial. Esta vez, la actriz decidió avanzar formalmente contra la conductora y, según revelaron en El Diario de Mariana (América TV), la denuncia de Eugenia Suárez ya ingresó en la Fiscalía General de San Isidro.

La información fue dada a conocer en el ciclo de Mariana Fabbiani, donde detallaron cuál fue el episodio que la representación legal de la actriz eligió incorporar en la presentación judicial: un fragmento del tenso enfrentamiento que ambas protagonizaron y que quedó registrado en video que salió en todos los medios: “Es el fragmento que más le dolió a la China Suárez en la denuncia que hizo”, explicaron.

El escrito hace referencia al momento en que Wanda habría irrumpido en una conversación que la actriz mantenía de manera cordial y comenzado a increparla. Entre las frases que se le atribuyen a la conductora aparecen algunas de extrema gravedad: “En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque (Mauro Icardi) te deja en la calle y te va a cag... a palos”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

También se habría incluido otro tramo del enfrentamiento en el que Wanda supuestamente le dijo: “Vos sos una negra de mier... que está acá por plata, pelot..., ni sabés por qué estás acá. Te mato yo a palos”.

QUÉ DICE LA DENUNCIA DE LA CHINA SUÁREZ CONTRA WANDA NARA

Desde el programa aclararon que no tenían el texto literal de la presentación, sino que habían accedido a información sobre el contenido de ese fragmento: “Lo que me dicen hoy los abogados de la China Suárez es que posiblemente el martes sea citada”, cerraron, en referencia a la eventual convocatoria para ratificar la denuncia.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA CHINA SUÁREZ HABRÍA PERDIDO UN IMPORTANTE PROTAGÓNICO POR LOS CELOS DE MAURO ICARDI: TODOS LOS DETALLES

La carrera artística de Eugenia “la China” Suárez habría quedado relegada a un segundo plano desde que comenzó su relación con Mauro Icardi. Y ahora trascendió un dato que vuelve a poner el foco sobre la influencia del futbolista en las decisiones profesionales de la actriz: habría perdido un importante protagónico en las nuevas temporadas de En el Barro por los celos de su pareja.

La información fue revelada por Guido Záffora en El Diario de Mariana, donde contó que la China había recibido una propuesta de Underground, la productora de Sebastián Ortega, para volver a formar parte de la ficción que prepara simultáneamente sus temporadas tres y cuatro.

El periodista recordó que la actriz venía de protagonizar dos producciones que consideró grandes éxitos: La hija del fuego y la segunda temporada de En el Barro. En esta última interpretó a una prostituta VIP que era la protegida del personaje de Verónica Llinás, la capanga de la cárcel: “Para mí la China ahí estaba muy bien”, destacó Záffora, quien también recordó que la actriz fue muy querida por sus compañeras durante el rodaje.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Un detalle no menor es que esas grabaciones se realizaron en pleno WandaGate, cuando todavía no estaba confirmado públicamente el vínculo entre Suárez e Icardi. Al finalizar la segunda temporada, su personaje escapaba de la cárcel junto a su pareja en la ficción, una situación que dejaba abierta la posibilidad de regresar en las próximas entregas.

Según contó el panelista, cuando desde Underground le ofrecieron sumarse a las nuevas temporadas, la actriz respondió que “no sabía a dónde iba a estar y cómo iba a ser su vida a partir del 2026”. Para el periodista, esa respuesta estuvo directamente relacionada con su presente sentimental junto a Mauro Icardi y con las declaraciones que el futbolista había realizado sobre las escenas de sexo que ella protagonizó en la ficción.

De hecho, Martín Candalaft recordó en el programa un fragmento de Otro Día Perdido, el ciclo de Mario Pergolini en eltrece, donde Icardi habló sin filtros sobre las escenas subidas de tono de su pareja: “Esas cosas no me gustan. Y se lo dejé claro el primer día. Ya desde ese día le dejé en claro que ahí estábamos recién empezando. Fue al principio y le dije: ‘A mí esto no me gusta’”, había dicho el delantero, además de reconocer que es celoso.

Mauro Icardi y China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Pero el dato más fuerte llegó cuando el periodista explicó cómo quedó conformado el futuro de la ficción. La tercera temporada tendrá a Lorena Vega como capanga, aunque la actriz no habría cerrado su contrato para la cuarta entrega por diferencias económicas. Ese lugar podría haber sido una oportunidad para que la China Suárez recuperara protagonismo. Sin embargo, de acuerdo con la información de Záffora, su participación finalmente quedó reducida a un solo capítulo de la tercera temporada, mediante un flashback.

“Perderse un protagónico porque está en pareja con una persona a la que no le gustan las escenas de sexo”, cerró Záffora, contundente con su postura en vivo.