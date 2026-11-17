En medio del escándalo que volvió a enfrentar a Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez, Benjamín Vicuña rompió el silencio y se refirió a la polémica que también lo tuvo como protagonista involuntario después de que lo involucraran en distintas historias de Instagram. El actor dio una nota a Sálvese Quien Pueda, donde le preguntaron cómo estaba viviendo la exposición mediática alrededor de su expareja, Mauro Icardi y la conductora de MasterChef Celebrity. Y fiel a su postura de mantener distancia de los conflictos, el actor fue contundente.

“Sí, no tengo nada que ver con eso, son historias de adultos”, respondió Vicuña, cuando le consultaron por la situación. Sin embargo, enseguida marcó un límite y dejó en claro cuál es el único aspecto del conflicto que realmente lo involucra: “A mí solo me involucra con lo que tiene que ver con los niños”.

Ante la insistencia del cronista Rodrigo Bar sobre la posibilidad de que los chicos quedaran involucrados en las distintas disputas mediáticas, el chileno hizo un fuerte llamado de atención: “Creo que no nos corresponde a nadie seguir involucrando a menores, así que dejemos esto hasta acá”, expresó, visiblemente decidido a no profundizar sobre el tema.

Foto: Captura (América)

Luego, cuando le preguntaron si como padre le preocupaba que los menores quedaran envueltos en este tipo de conflictos, Vicuña volvió a mostrarse incómodo con la situación y evitó ampliar sus declaraciones: “Por supuesto”, llegó a decir, antes de dar por finalizada la nota.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa y @wanda_nara)

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EL SUGESTIVO POSTEO DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS EL ESCÁNDALO ENTRE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ: LA FOTO QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

Benjamín Vicuña volvió a quedar, indirectamente, en el centro de la escena mediática en medio de la polémica que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez. Esta vez, el actor eligió las redes sociales para compartir una imagen familiar que despertó curiosidad por el particular momento en el que decidió publicarla.

Lejos de sumarse públicamente a las declaraciones cruzadas, el chileno compartió una fotografía de su hijo Amancio, fruto de su relación con la China, con quien también es padre de Magnolia.

En la imagen se ve al pequeño de espaldas, parado sobre el césped de una cancha y con una camiseta de fútbol argentina con el número 10 en la espalda. La postal, tomada durante el atardecer, tiene una estética especial y transmite una escena de infancia, lejos del ruido mediático que rodea a sus padres.

Foto: Captura de Instagram Stories (@benjaminvicuna.ok)

El detalle que convirtió la publicación en una postal especialmente comentada fue el contexto. Durante las últimas horas, Wanda y la China protagonizaron un nuevo y feroz enfrentamiento público.