Yanina Latorre explicó qué habría detrás de las fuertes palabras de Wanda Nara contra la China Suárez y aseguró que la conductora de MasterChef Celebrity ve en la actriz situaciones que ella misma habría atravesado durante su relación con Mauro Icardi.

“Ella le tira en cara las cosas que estaría soportando la China, que no están bien, para seguir viviendo con Mauro”, comenzó diciendo la conductora de SQP.

Yanina recordó una confesión que le hizo Wanda durante el enfrentamiento que ambas mantuvieron tiempo atrás.

“Cuando yo me mataba con Wanda y yo lo defendía a Icardi sin parar, ella me terminó reconociendo que vino con las niñas acá, escapada. Que ella, por estar al lado de él sometida, vivir bien y ser mantenida, soportó muchas cosas que no tendría que haber soportado”, contó.

Wanda Nara habló con Marina Calabró. Video: América TV

La fuerte reflexión de Wanda Nara sobre la China Suárez

“Entonces ve a la China reflejándose en ella”, acotó Majo Martino durante el debate.

La China Suárez y Martín Migueles en medio del escándalo en 'La casa de los Sueños' (Foto: captura SQP).

“Exactamente. ‘En dos años terminás como yo’. Ella cree que la China está padeciendo las mismas cosas que padeció. Hoy, con el diario del lunes, que está laburando, acepta que se bancó mucho por guita”, concluyó Yanina Latorre.

En el video filtrado, Wanda cuestiona los motivos por los que la actriz estaría con Mauro Icardi y sostiene que su relación estaría vinculada al dinero.