Jorge Juan Montejo, popularmente conocido como Paolo el Rockero, murió a los 68 años. Sus familiares más cercanos compartieron un emotivo comunicado para agradecer las muestras de cariño recibidas y brindar detalles sobre cómo será su despedida.

A través de un mensaje titulado “Comunicado de agradecimiento”, Romina, su exmujer y amiga, y Juan, el hijo que tuvieron juntos, expresaron su emoción por los innumerables mensajes, homenajes y muestras de afecto que llegaron tras conocerse la noticia.

“Hoy comprendemos que Jorge fue mucho más querido de lo que incluso nosotros imaginábamos, y descubrir la huella que dejó en tantos corazones es un consuelo inmenso en medio de nuestro dolor”, expresaron en uno de los pasajes más conmovedores del texto.

Jorge Montejo y Paolo el Rockero.

Cómo será la despedida de Paolo el Rockero

En el comunicado, sus familiares también revelaron que el último adiós al artista se realizará en una ceremonia íntima, acompañado por sus seres queridos.

“Jorge será velado y despedido en una ceremonia íntima, acompañado por sus familiares y amigos más cercanos. Agradecemos profundamente el respeto y la comprensión hacia este momento de privacidad”, informaron.

Jorge Montejo con Romina, su exmujer. Foto: Instagram paolo.el.rockero

Finalmente, Romina y Juan agradecieron a los seguidores de Paolo el Rockero y a los medios de comunicación por el respeto y el cariño con el que acompañaron su partida.

“Gracias por mantener vivo su recuerdo, por honrar su historia y por demostrarnos que hay personas que nunca se van del todo, porque permanecen en el corazón de quienes las quisieron”, concluyeron.