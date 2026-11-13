Melody Luz impactó con un look en lencería fucsia y mostró su faceta más audaz. CRÉDITO: Instagram/@melodyluz

Melody Luz volvió a expresarse sin filtros en sus redes sociales y esta vez puso el foco en los retoques estéticos, las cirugías y los mensajes que transmiten algunas influencers sobre la imagen corporal. A través de un video, la bailarina compartió una profunda reflexión sobre la importancia del amor propio y lanzó una advertencia que generó repercusiones entre sus seguidores.

“Quiero decir algo que vengo pensando últimamente, que nadie me preguntó, pero necesito expresarme”, comenzó diciendo antes de apuntar directamente contra aquellas figuras de las redes sociales que muestran sus transformaciones físicas como una manera de alcanzar la aceptación personal.

“Ojo con elegir influencers que te muestran que se operan y que recién ahí se quieren, o que necesitaban operarse cuando son pibas totalmente hermosas y hegemónicas que no les hace falta”, expresó con contundencia.

EL FUERTE CUESTIONAMIENTO DE MELODY LUZ A LAS INFLUENCERS QUE SE OPERAN

En ese sentido, Melody Luz cuestionó la responsabilidad que tienen las creadoras de contenido frente a sus audiencias, especialmente cuando comparten imágenes del antes y después de sus intervenciones estéticas.

“Me parece que hay que ser un poco más conscientes de la llegada que se tiene y predicar un poco más el amor propio, el aceptarse como una es”, sostuvo.

La bailarina fue todavía más lejos al plantear cómo determinados mensajes pueden afectar la autoestima de quienes consumen ese contenido. “Si vos mostrás que te operás y los resultados y el antes y después, en realidad lo que estás mostrando es: ‘Che, operate, que recién ahí tu novio te va a mirar’. Me parece hasta un poco macabro”, reflexionó.

CRÉDITO: Instagram

Además, manifestó su preocupación por la búsqueda constante de un mismo ideal de belleza. “Basta de querer entrar todas en el mismo tipo de cuerpo. Tienen todas las caras iguales, tienen todas los cuerpos iguales. Necesitamos más variedad, necesitamos ver cosas más humanas, naturales”, reclamó.

EL MENSAJE DE MELODY LUZ SOBRE EL AMOR PROPIO Y LOS ESTÁNDARES DE BELLEZA

Sobre el final del video, Melody dejó un mensaje dirigido especialmente a las mujeres que sienten presión por modificar su apariencia para encajar en determinados estándares.

“Aceptarse, por favor. Son hermosas, chicas, dejen de tocarse. Está bien, nadie me preguntó y van a saltar, y está bien, es mi opinión. Están bien como están”, aseguró.

Crédito: Instagram

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias que estos contenidos pueden generar en personas que atraviesan inseguridades con su propio cuerpo o que no cuentan con los recursos económicos para acceder a intervenciones estéticas.

“Basta de querer buscar un estándar que a la gente que no tiene quizás la plata para operarse o que no se acepta le está generando una necesidad aún más profunda. Así que ojo con las influencers que eligen”, concluyó.