Los conductores de Todo Sigue Igual charlaron con Ciudad del ciclo que debuta el sábado 14 de noviembre a las 21.30 por eltrece. Además, contaron de sus vidas íntimas.

Roberto Moldavsky y Tomás Kirzner llegan a la pantalla de eltrece este sábado a las 21.30 con Todo Sigue Igual, con una ambiciosa propuesta que combina humor, actualidad, entrevistas, una banda en vivo y mucho más.

“Nos propusieron coconducir un programa de entretenimiento y humor, algo que hace mucho tiempo no se ve”, contó Toto entre risas pícaras a Ciudad.

“Hace 10 años que tengo el teatro lleno siempre y ahora me arriesgo. Tenía muchas ganas de hacer humor en televisión, porque es algo que también hago en el teatro y en la radio, donde me va bárbaro. Nunca necesité de la televisión para vender entradas, pero está bueno venir porque antes no se me había dado esta posibilidad”, explicó Moldavsky.

Roberto Moldavsky y Tomás Toto Kirzner con Ciudad.com.

“A diferencia del streaming, acá con Robert tenemos un guion. Las improvisaciones surgen espontáneamente en algunos momentos, gracias a la química, la buena onda y el cariño que tenemos. También tenía ganas de verme en un rol de coconducción en televisión, algo que implica una gran responsabilidad. Es un programa de humor como hace mucho no se hace”, agregó el hijo de Araceli González y Adrián Suar.

A la hora de explicar el nombre del programa, Moldavsky apeló a la ironía de la célebre frase gatopardista: hay cosas que cambian para que, en realidad, todo siga igual. “Al final se van a dar cuenta de que todo sigue igual”, resumió.

“Tenemos muy buena química”, agregó entre chistes, chicanas y sarcasmos. Ambos reconocieron que resultó imposible explotar la supuesta brecha generacional, ya que descubrieron que tienen gustos muy similares, incluso en lo musical. “De alma estamos entrelazados”, aseguró Moldavsky.

Roberto Moldavsky, Araceli González y Tomás Toto Kirzner en Todo Sigue Igual.

Por su parte, Toto destacó las cualidades de su compañero: “Es un tipo informado, leído, que vio mucho cine. Eso hace que todo sea más fácil”..

Cómo es Todo Sigue Igual

Además de Moldavsky y Kirzner, el ciclo contará con sketches protagonizados por Charo López y Juan Isola, segmentos de inteligencia artificial, monólogos y bandas en vivo. Entre ellas estará La Valentín Gómez, el grupo que acompaña a Roberto Moldavsky desde hace años..

Así será Todo Sigue Igual, con Roberto Moldavsky y Tomás Kirzner.

Con producción de Kapow, el programa incluirá guiños a clásicos de la televisión argentina. Los nostálgicos podrán encontrar referencias a Tato Bores en los monólogos, a TVR en el uso de material de archivo y a los tradicionales talk shows en los debates. También habrá momentos propios del clásico late night show, especialmente durante las entrevistas, acompañadas por una banda en vivo.

En paralelo, Roberto Moldavsky debutará con Pibes Termo en Azz Stream, mientras que Toto Kirzner continúa con su éxito teatral en Con La Nuestra y coconduce Mi Primo es Así en Olga.