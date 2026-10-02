La visita de Adrián Suar a los estudios de Olga en la semana en que Toto Kirzner condujo Sería Increíble marcó un hito en el streaming, sobre todo por el cruce en vivo que tuvo con Araceli González.

“Ojo con lo que va a decir, porque tu mamá puede decir cualquier cosa”, alertó Adrián a Tomás entre risas.

Entonces, González blanqueó su desconcierto por el llamado a las 9.06: “Chicos, me asusté mucho, me pegó un cagazo, me llamó una chica, Mariana. Después veo a Toto y digo, ¿qué pasó?“.

Los recuerdos de Adrián Suar y Araceli González

Rápido, Suar saludó a González y ella lo correspondió con un lacónico “hola, Adrián”. Por eso el propio productor bromeó con que fue “seca” y Toto aclaró que estaba “dormida”.

Hasta que Suar fue al hueso para preguntarle si era cierto que habían tomado clases de cocina juntos, a lo que Araceli negó: “Yo no me acuerdo. ¡Dame data!”.

Por suerte para Adrián, González hizo memoria: “Ah, fuimos al ABC del Gato Dumas. Nos hacían hacer la entrada, la comida principal, el postre y tomábamos vino mientras cocinábamos”.

Araceli González con sus hijos Florencia y Toto (Foto: Movilpress)

Y cuando el hijo en común indagó sobre la calidad de los platos del padre, los fallos de la memoria de Araceli ayudaron a Adrián.

“Cortó mamá. Estaba muy dormida”, expulpó Toto Kirzner a Araceli González junto a Adrián Suar.