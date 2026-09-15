La colaboración de Adrián Suar para que Rocío Robles llegue a integrar el listado de famosos que estarán en MasterChef Celebrity fue enorme, pero no con un llamado a los popes de su competencia televisiva.

“Ro me sacó una foto. La ayudé cocinando, es cierto, la ayudé cocinando”, reconoció el director de Programación de eltrece en una nota con MShow.

Entonces aclaró con una sonrisa pícara: “Ella cocina muy bien y me pidió que le pegue a las milanesas y lo hice, porque cocino muy mal”.

Adrián Suar.

“Pero con alguien que cocina tan bien como Ro, me animé a ayudarla”, afirmó Suar enamoradísimo.

En cuanto al hecho de que su pareja participe del tanque de Telefe, su rival directo en la lucha por el prime time, Suar no dudó: “Cuando la llamaron me puse muy contento, es un programa importante, le da mucha visibilidad. Es importante para ella”.

El orgullo de Adrián Suar

Como productor de Con la Nuestra a través de Preludio, obra de la cual tuvo la idea original que encargó a Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem que lleven al guión, Adrián también halagó a su hijo como actor.

Rocío Robles y Adrián Suar en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

“Soy el productor, así que más que apoyar a Toto estoy apoyándome para que me vaya bien. Ya lo vi varias veces en el escenario y Toto es un fenómeno, ya es un profesional, muy bueno y lo evalúo como tal”, manifestó

Como si fuera poco, Adrián Suar también sacó pecho por el suceso de Yo, Narciso, la película que protagonizó con Natalia Oreiro, ya que confió en que “vamos a llegar a los 600.000 espectadores”.

Con la Nuestra.

Las declaraciones fueron en el estreno de la hilarante comedia que tiene un elenco de lujo conformado por Jorgelina Aruzzi, Marcelo De Bellis, Rafael Ferro, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá y Tomás Kirzner, su propio hijo.

La magistral comedia va de jueves a domingo en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza.