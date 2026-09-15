Los Premios Hugo 2026 reunieron a grandes figuras del teatro musical argentino en una noche marcada por la emoción, los reconocimientos y, también, por el glamour. Elena Roger, Pepe Cibrián, Iliana Calabró, Agustín Aristarán y muchas otras celebridades dijeron presente en la esperada ceremonia que se realizó el lunes 14 de septiembre en el Teatro Coliseo.

En esta edición, los famosos se lucieron con sus apuestas de moda sobre la alfombra roja y fueron captados por nuestras cámaras en su llegada al evento que premia lo mejor del teatro musical argentino. Desde looks elegantes y sofisticados hasta elecciones más jugadas y originales, repasamos las mejores imágenes de la noche y todos los detalles de los outfits que eligieron las figuras del espectáculo para una de las grandes celebraciones del teatro argentino.

TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS HUGO 2026

Mejor musical: Billy Elliot

Mejor music hall, café concert y/o varieté musical: The Opera locos

Mejor musical Off: La culpa es de la tierra

Mejor dirección general: Fer Dente ( Company )

Mejor coreografía: Vanesa García Millán ( Hairspray )

Mejor actuación protagónica masculina: Fer Dente ( Company )

Mejor actuación protagónica femenina: Alejandra Perlusky ( Billy Elliot )

Mejor actuación de reparto masculina: Pichu Straneo ( Anastasia )

Mejor actuación de reparto femenina: Vane Butera ( Company )

Revelación masculina: Damián Betular ( Hairspray )

Revelación femenina: Belén Bilbao ( Hairspray )

Mejor libro de musical argentino: Ricardo Hornos ( Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires )

Mejores letras de musical argentino: Clara Christensen – Tomás Caia ( Espejos marcados )

Mejor música original: Martín Bergman – Delfina Pallardó ( Kilómetros )

Mejores arreglos musicales: Murci Bouscayrol – Ricardo Hornos ( Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires )

Mejor actuación masculina en music hall, café concert y/o varieté musical: Duilio Smiraglia ( The Opera locos )

Mejor actuación femenina en music hall, café concert y/o varieté musical: Constanza Díaz Falú ( The Opera locos )

Mejor interpretación masculina en ensamble: Sebastián Holz ( Company ) y Mariano Taccagni ( Billy Elliot )

Mejor interpretación femenina en ensamble: Belén Cabrera ( Hairspray )

Mejor dirección musical: Gaby Goldman ( Billy Elliot )

Mejor adaptación y/o traducción de libro y letras: Rubén Szuchmacher – Lautaro Vilo – Marcelo Kotliar ( Billy Elliot )

Mejor dirección vocal: Gaby Goldman – Pilar Noseda ( Billy Elliot )

Mejor diseño de vestuario original: Gustavo Alderete para La Polilla ( Hairspray )

Mejor escenografía original y/o diseño audiovisual original: José Ponce Aragón – Maxi Vecco ( Charlie y la fábrica de chocolate )

Mejor diseño de caracterización: Fabián Sigona (Pelucas de Hairspray )

Mejor diseño de luces original: Anteo Del Mastro – Sebastián Viola ( Charlie y la fábrica de chocolate )

Mejor diseño de sonido original: Gastón Briski ( Billy Elliot )

Mejor producción integral: Club Media – OLGA ( Hairspray ) y Diego Romay – Omar Romay ( Billy Elliot )

Mejor espectáculo musical para un solo intérprete: Memento mori, la forma del recuerdo (Fede Fedele)

Mejor dirección en musical Off: Gustavo Manzanal – Luis Alberto Rivera López ( La culpa es de la tierra )

Mejor interpretación masculina en musical Off: Agustín Iannone ( ¡Hostias, Isabel! )

Mejor interpretación femenina en musical Off: Mónica Felippa ( La culpa es de la tierra )

Mejor musical infantil y/o juvenil: El Mago de Oz

Mejor dirección en musical infantil y/o juvenil: Francisco Ruiz Barlett ( Migue y Lucy, una historia de rock )

Mejor coreografía en musical infantil y/o juvenil: Marina Svartzman ( Remigio Verdiales, un carpincho )

Mejor libro en musical infantil y/o juvenil: Francisco Ruiz Barlett ( Migue y Lucy, una historia de rock )

Mejores letras en musical infantil y/o juvenil: Francisco Ruiz Barlett ( Migue y Lucy, una historia de rock )

Mejor música original de musical infantil y/o juvenil: Fernando Nazar ( Remigio Verdiales, un carpincho )

Mejor interpretación femenina en musical infantil y/o juvenil: Julia Morgado ( El salpicón )

Mejor interpretación masculina en musical infantil y/o juvenil: Emiliano Larea ( El Mago de Oz )

Mejor producción en musical infantil y/o juvenil: Teatro Nacional Cervantes ( El Mago de Oz )

Mejor diseño de escenografía en musical infantil y/o juvenil: Gonzalo Córdoba Estévez ( El Mago de Oz )

Mejor diseño de vestuario en musical infantil y/o juvenil: Javier Ponzio (Remigio Verdiales, un carpincho)

Los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LOS PREMIOS HUGO 2026

Fer Dente en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Graciela Alfano y Fer Dente en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Luciano Cáceres en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Martín "Campi" Campilongo en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

María Fernanda Callejón y su hija Giovanna en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Carlos y Tomás Rottemberg con Fer Dente en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Damián Betular en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Elena Roger en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Alejandra Perlusky en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Pichu Straneo en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Pepe Cibrián en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Carlos Rottemberg y Elena Roger en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Minerva Casero en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Agustín "Soy Rada" Aristarán en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Iliana Calabró en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Graciela Pal en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Sebastián Almada en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.