Guillermo Francella, Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Carla Pandolfi, Maira Omar y Horacio Herman brindaron por el éxito de Desde el Jardín, la obra que se presenta en el Teatro Metropolitan y que cuenta con versión teatral y dirección de Carlos Carnevale.

Guillermo Francella

Guillermo Francella, Andrea Frigerio, Martin Seefeld, Carla Pandolfi, Maira Omar y Horacio Herman.

Leo Mateu y Andrea Frigerio

DJ Lolo Gasparini

Invitados por su amigo Leo Mateu, los protagonistas de Desde el Jardín celebraron el éxito de la temporada con una cena el jueves por la noche en Maro, el reconocido restaurante de la Costanera.

Durante la cena, los invitados disfrutaron de una selección de entradas y carnes especialmente propuestas por el chef Alan Solnicki. Además, brindaron con vinos y espumantes Cupra y disfrutaron de la ambientación musical a cargo de la DJ residente Lolo Gasparini.