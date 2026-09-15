Carlitos Tevez disfrutó de una noche a pura cumbia junto a su mujer, Vanesa Mansilla, y un grupo de familiares y amigos. Durante la noche, el exfutbolista fue invitado a subir al escenario por Jimmy Nogueira, líder de Jimmy y su Combo Negro.

Frente a unas dos mil personas, Tevez y Nogueira cantaron juntos “La Pollera Colorá”, el clásico de la cumbia colombiana con el que el grupo se hizo conocido.

El exjugador se mostró distendido y disfrutó de la fiesta junto a su círculo íntimo antes de animarse a tomar el micrófono y compartir el escenario con la banda.

Carlos Tevez con Jimmy Nogueira Por: Alberto Brescia

Carlitos Tevez con Jimmy Nogueira Por: Alberto Brescia

Carlos Tevez con Vanesa Mansilla Por: Alberto Brescia

Carlitos Tevez con Jimmy Nogueira Por: Alberto Brescia

La noche continuó con música en vivo y la presentación de Luis Ornelas, el reconocido acordeonista mexicano conocido como “El Genio del Acordeón”, quien también fue parte de la celebración.

Todo ocurrió en La Paranoli, la reconocida fiesta de cumbia que desde hace casi 17 años lidera Delfina García. El encuentro se realizó en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro.